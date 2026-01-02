Цымбалюк и Надин раскрыли правду о своих отношениях после "Холостяка"

Стало известно, как сложилась романтическая судьба Холостяка Тараса Цымбалюка и его избранницы в финале Надин Головчук. Актер и модель раскрыли, продолжили ли они отношения после проекта.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост-шоу "Холостяк. Життя після проєкт".

Что сказали Цымбалюк и Надин о своих отношениях после "Холостяка"

Некоторое время они были вместе, скрывались от публики и наслаждались совместными моментами.

"Мы строили свою историю. Приходилось скрываться от людей, потому что таковы правила проекта. Я приезжала к Тарасу на гастроли", - поделилась Надин.

Надин и Тарас были вместе после "Холостяка" (скриншот)

Однако работа актера и моральное состояние девушки после проекта сильно повлияли на их отношения.

"После "Холостяка" я сразу пошел сниматься в военном фильме, практически не было выходных. Мы раз в две недели пересекались. На каких-то крайних встречах общались чисто о проекте, иногда закрывались друг от друга. Было ощущение, что мы пытаемся искусственно что-то запустить. Через некоторое время я поднял эту тему", - рассказал актер.

Цымбалюк и Головчук после шоу "Холостяк" (скриншот)

В итоге стало известно, что они разорвали отношения.

"Мы не вместе", - заявил Тарас.

"Я действительно была счастлива, влюблена. Меня грели наши чувства, свидания. Хотелось исправить. Такая классная связь и так классно начиналось", - добавила Надин.

Победительница "Холостяка" объяснила, что после шоу еще не улучшила свое ментальное здоровье, но работает над этим с психологом. Она боялась проявляться в отношениях и эмоционально закрылась. В то же время благодарна Тарасу за подаренные эмоции.

Надин Головчук (скриншот)

Что известно об отношениях Цымбалюка и Надин на проекте

Напомним, девушка покорила появлением еще на первой вечеринке, когда устроила для главного героя шоу неожиданное знакомство у телефонной будки.

Тогда Надин взяла дело в свои руки и заставила Холостяка искать себя. Такая смелость приятно поразила актера.

Они становились ближе благодаря эффектным свиданиям. В частности они посетили планетарий и обмазались красками для яркой фотосессии.

Тарас и победительница "Холостяка" (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Потом Надин выпал шанс встретиться с родителями Тараса, которым, как он признался в видео с бэкстейджа финала, она понравилась больше всех.

Последнее свидание пары в финале шоу стало настоящей кульминацией их отношений. Тарас воссоздал первую встречу во время прогулки по Львову.

Затем они занимались гончарным искусством и даже устроили купание в ванной посреди яблоневого сада. Между ними бушевала страсть и чувства.

В финале Цымбалюк сделал выбор сердцем - вручил кольцо Надин. Он откровенно признался, что не может давать обещаний, но готов рисковать.