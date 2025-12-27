Надін з "Холостяка" прокоментувала свою перемогу: "Моя перша фотографія батькам"

Переможниця "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком Надін Головчук поділилася емоціями від фіналу проєкту. Вона показала символічний кадр, який надіслала батькам одразу після завершення зйомок.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Головчук.

Як Надін відреагувала на перемогу в "Холостяку"

Після фіналу у соцмережах дівчини з'явився спільний допис з головним героєм проєкту, у якому вони дякують глядачам за підтримку.

На фото Тарас та Надін постали в обіймах з усмішкою та тримаючись за руки. Серед трьох фіналісток актор вирішив продовжити стосунки саме з нею.

"Дякую усім, хто був з нами", - лаконічно підписала кадр пара.

Тарас та Надін (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

У коментарях їх підтримали ведучий шоу, його дружина та близька подруга Цимбалюка Наталка Денисенко.

"Гірко молодим", - підтримав Григорій Решетнік.

"Це був неймовірний сезон. Вітаю", - написала Христина Решетнік.

"Це було красиво", - додала Денисенко.

Сама ж Головчук пізніше в сториз розчулила кадром, який надіслала батькам після перемоги в проєкті. На фото дівчина позує з каблучкою на пальці.

"Моя перша фотографія батькам, коли отримала телефон", - поділилася вона.

Переможниця "Холостяка" показала, яке фото підправила батькам (скриншот)

Як Надін перемогла у фіналі "Холостяка"

Останнє побачення пари було романтичним та пристрасним водночас. Тарас відтворив їхнє знайомство, влаштувавши прогулянку Львовом. Потім вони зайнялися гончарним мистецтвом та навіть влаштували купання у ванній посеред яблуневого саду.

У фіналі Цимбалюк зізнався, що не може давати обіцянок, але готовий ризикнути заради почуттів. Зрештою він вручив заповітну каблучку саме Надін, зробивши її переможницею проєкту.

"Кохання - це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Хочу, щоб це стало початком нашої історії", - сказав у фіналі актор.

Водночас інтрига щодо майбутнього пари ще зберігається. Уже наступної п'ятниці, 2 січня, у постшоу "Холостяк" глядачі дізнаються, чи змогли Надін і Тарас побудувати стосунки після завершення проєкту.