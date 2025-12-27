ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Надін з "Холостяка" прокоментувала свою перемогу: "Моя перша фотографія батькам"

Субота 27 грудня 2025 16:19
UA EN RU
Надін з "Холостяка" прокоментувала свою перемогу: "Моя перша фотографія батькам" Надін Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Переможниця "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком Надін Головчук поділилася емоціями від фіналу проєкту. Вона показала символічний кадр, який надіслала батькам одразу після завершення зйомок.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Головчук.

Як Надін відреагувала на перемогу в "Холостяку"

Після фіналу у соцмережах дівчини з'явився спільний допис з головним героєм проєкту, у якому вони дякують глядачам за підтримку.

На фото Тарас та Надін постали в обіймах з усмішкою та тримаючись за руки. Серед трьох фіналісток актор вирішив продовжити стосунки саме з нею.

"Дякую усім, хто був з нами", - лаконічно підписала кадр пара.

Надін з &quot;Холостяка&quot; прокоментувала свою перемогу: &quot;Моя перша фотографія батькам&quot;Тарас та Надін (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

У коментарях їх підтримали ведучий шоу, його дружина та близька подруга Цимбалюка Наталка Денисенко.

  • "Гірко молодим", - підтримав Григорій Решетнік.
  • "Це був неймовірний сезон. Вітаю", - написала Христина Решетнік.
  • "Це було красиво", - додала Денисенко.

Сама ж Головчук пізніше в сториз розчулила кадром, який надіслала батькам після перемоги в проєкті. На фото дівчина позує з каблучкою на пальці.

"Моя перша фотографія батькам, коли отримала телефон", - поділилася вона.

Надін з &quot;Холостяка&quot; прокоментувала свою перемогу: &quot;Моя перша фотографія батькам&quot;Переможниця "Холостяка" показала, яке фото підправила батькам (скриншот)

Як Надін перемогла у фіналі "Холостяка"

Останнє побачення пари було романтичним та пристрасним водночас. Тарас відтворив їхнє знайомство, влаштувавши прогулянку Львовом. Потім вони зайнялися гончарним мистецтвом та навіть влаштували купання у ванній посеред яблуневого саду.

У фіналі Цимбалюк зізнався, що не може давати обіцянок, але готовий ризикнути заради почуттів. Зрештою він вручив заповітну каблучку саме Надін, зробивши її переможницею проєкту.

"Кохання - це стрибок у невідоме. Я не можу тобі дати ніяких гарантій. Але я готовий зробити з тобою цей стрибок. Хочу, щоб це стало початком нашої історії", - сказав у фіналі актор.

Водночас інтрига щодо майбутнього пари ще зберігається. Уже наступної п'ятниці, 2 січня, у постшоу "Холостяк" глядачі дізнаються, чи змогли Надін і Тарас побудувати стосунки після завершення проєкту.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки
Новини
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну