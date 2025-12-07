Цимбалюк, Дорофєєва та інші зірки про смерть співака ADAM: "Страшний біль"

Зірки відреагували на смерть Михайла Клименка - вокаліста гурту ADAM, якого не стало 7 грудня. Співак перебував у комі, він боровся з туберкульозним менінгітом.
Що друзі та колеги кажуть про Клименка, розповідає РБК-Україна.
"Адам... Як же шкода... Не так давно випадково тебе зустрів у кінотеатрі... ти завжди був усміхнений, привітний... Найщиріші співчуття рідним... Дуже болюча втрата для українців... Ми завжди будемо тебе чути", - написав актор.
Акторка вже відреагувала на сумні новини. Вона висловила співчуття дружині Клименка.
"Мішаня… Ти насправді, знайшов себе там де любов… А знайшовши - ти так щиро і відкрито нею ділився.. І просто наповнював нас таким приємним та красивим світом… Дякую тобі за все, друже", - написав піаніст.
Ведучий розповів, що познайомився з Михайлом та Сашею у 2018 році. Кохання пари його вразило.
"Мішаня, мені дуже шкода... Яка між ними енергія (не пишу "була"), яка сильна любов і пристрасть, але Міші сьогодні вранці не стало. Не зміг побороти хворобу. Дуже шкода. Дуже шкода всіх фанів, друзів, але невимовно шкода Сашу, кохання всього життя Михайла, їхніх чудових дітей", - написав Анатоліч.
Піарниця та дружина Анатоліча також висловилася про смерть ADAM.
"Міша… Ми молились і не вберегли… І місяця не пройшло як ти обіцяв, що все буде добре. Люблю тебе. Ти був надзвичайною людиною. Ми всі втратили більше, чим можемо собі уявити", - написала вона.
"Страшний біль", - написала журналістка.
Фіналістка "Холостяка" написала, що світ втратив справжній талант. Адже Клименко співав серцем і душею.
"Так шкода, що життя обірвалося так рано - попереду було ще стільки пісень, концертів, творчих мрій... Я так хотіла, щоб він співав на нашому весіллі", - зізналася блогерка.
"Світло талантів не згасає. Михайло був неймовірним артистом і людиною, яка вміла торкатися сердець. Щирі співчуття рідним, близьким. Вічна памʼять", - написала співачка.
Також на сумну новину вже відреагували Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Альона Гармаш, Олег Боднарчук та співак SHUMEI.
Реакція зірок на смерть ADAM (скріншоти)
