ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Помер співак ADAM - автор хіта "Танцюй зі мною повільно"

Неділя 07 грудня 2025 13:30
UA EN RU
Помер співак ADAM - автор хіта "Танцюй зі мною повільно" Співа ADAM помер (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

На 39-му році життя помер співак та композитор Михайло Клименко, відомий як вокаліст гурту ADAM. Артист боровся за життя протягом декількох місяців, він перебував у комі, але так і не прокинувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Що відомо про смерть ADAM

Так, сумну новину оприлюднили на сторінці артиста.

"На жаль, сьогодні вранці. Добре серце Міші зупинилось. Інформація щодо прощання з Мішею буде згодом", - написала дружина Клименка.

Помер співак ADAM - автор хіта &quot;Танцюй зі мною повільно&quot;Адам помер (скріншот)

Відомо, що Клименко боровся з туберкульозним менінгітом. Він перебував у комі, а його дружина - співачка Саша Норова, просила фанів, аби вони за нього молилися.

"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - повідомлялося в дописі про стан співака.

Кохана Михайла, яка виступала разом з ним та була його музою, вірила у диво та дуже чекала, що її обранець зуміє вийти з коми. Вона присвячувала йому щемливі дописи та писала, що сильно його кохає.

Що відомо про гурт ADAM

Колектив було засновано 2015 року в Києві Михайлом Клименком - композитором, автором пісень і музикантом - і Сашею Норовою, яка є вокалісткою, актрисою, танцівницею і художницею.

Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогуКлименко і Норова (фото: instagram.com/adamukraine)

Музиканти співали про важливі соціальні теми, досліджували досвід кохання, стосунків і взаємодії між людьми. А пісня "Танцюй зі мною" стала справжнім хітом.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Співачка
Новини
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни