Цымбалюк, Дорофеева и другие звезды о смерти певца ADAM: "Страшная боль"

Тарас Цымбалюк

"Адам... Как же жаль... Не так давно случайно тебя встретил в кинотеатре... ты всегда был улыбчивый, приветливый... Искренние соболезнования родным... Очень болезненная потеря для украинцев... Мы всегда будем тебя слышать", - написал актер.

Цымбалюк высказался о Клименко (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса уже отреагировала на печальные новости. Она выразила соболезнования жене Клименко.

Денисенко о смерти ADAM (скриншот)

Филипп Коляденко

"Мишаня... Ты на самом деле, нашел себя там где любовь... А найдя - ты так искренне и открыто ею делился... И просто наполнял нас таким приятным и красивым миром... Спасибо тебе за все, друг", - написал пианист.

Анатолий Анатолич

Ведущий рассказал, что познакомился с Михаилом и Сашей в 2018 году. Любовь пары его поразила.

"Мишаня, мне очень жаль... Какая между ними энергия (не пишу "была"), какая сильная любовь и страсть, но Миши сегодня утром не стало. Не смог побороть болезнь. Очень жаль. Очень жаль всех фанов, друзей, но невыразимо жаль Сашу, любовь всей жизни Михаила, их замечательных детей", - написал Анатолич.

Юла

Пиарщица и жена Анатолича также высказалась о смерти ADAM.

"Миша... Мы молились и не уберегли... И месяца не прошло как ты обещал, что все будет хорошо. Я люблю тебя. Ты был необыкновенным человеком. Мы все потеряли больше, чем можем себе представить", - написала она.

Юла о смерти Клименко (скриншот)

Рамина

"Страшная боль", - написала журналистка.

Рамина о смерти ADAM (скриншот)

Инна Белень

Финалистка "Холостяка" написала, что мир потерял настоящий талант. Ведь Клименко пел сердцем и душой.

"Так жаль, что жизнь оборвалась так рано - впереди было еще столько песен, концертов, творческих мечтаний... Я так хотела, чтобы он пел на нашей свадьбе", - призналась блогерша.

Белень о Клименко (скриншот)

Lida Lee

"Свет талантов не угасает. Михаил был невероятным артистом и человеком, который умел трогать сердца. Искренние соболезнования родным, близким. Вечная память", - написала певица.

Реакция Lida Lee на смерть Клименко (скриншот)

Также на печальную новость уже отреагировали Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Алена Гармаш, Олег Боднарчук и певец SHUMEI.

Реакция звезд на смерть ADAM (скриншоты)