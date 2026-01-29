"Не вважаю малороскою". Павло Текучев відповів хейтерам Наталки Денисенко
Актор Павло Текучев висловився про хейт у бік Наталки Денисенко. Він пояснив, чому не поділяє критику на її адресу та Тараса Цимбалюка.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Що сказав Текучев про Денисенко
Актор добре знає Наталку та Тараса по роботі над фільмами "Коли ти вийдеш заміж?" та "Коли ти розлучишся?" У відвертій розмові він зізнався, як ставиться до закидів, що колега нібито належить до категорії малоросів.
"По-перше, скажу, що слово малорос і його використання - це є чисто копіювання російських наративів. Думаю, що ця людина трішки неправильно вжила це і в непотрібному місці", - заявив Павло, реагуючи на один з коментарів під спільним фото з акторкою.
Текучев підтримав Денисенко (скриншот)
Він пояснив, чому не підтримує звинувачення на адресу колег.
"Не вважаю Наталку "малороскою" і знаю, що Тарас не "пляше під російську музику", а за вчинок, який був неправильним, вибачився і сказав, що був неправий. Не думаю, що треба їх повністю кенселити після того, що сталося і після тих випадків, які відбулися", - сказав актор.
Денисенко та Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)
Актор переконаний, що підстав для відмови від співпраці з колегами немає, адже їхні вчинки не перетинають межу.
"Не було співпраці з ворогом чи відкритої агресії проти українців. Не було якихось таких моментів, після яких треба не співпрацювати з людьми. Такі моменти існують і треба їх розуміти для себе як рівень, після якого людині не подаси руку. Це не ті ситуації, які сталися конкретно з ними двома", - зауважив він.
Цимбалюк та Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)
Він також зізнався, чи не боїться заплямувати репутацію через скандали навколо друзів та колег.
"Не боюсь. Кожен з нас відповідає лише за себе і за свої вчинки. І сама історія з
кенселінгом, звичайно, має відбуватися, тому що мають бути моменти, після яких з людьми більше не можна співпрацювати, наприклад, вони висловили антиукраїнську позицію. Але кожен відповідає за свою репутацію сам", - зазначив Павло.
