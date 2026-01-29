"Не вважаю малороскою". Павло Текучев відповів хейтерам Наталки Денисенко

Актор Павло Текучев висловився про хейт у бік Наталки Денисенко. Він пояснив, чому не поділяє критику на її адресу та Тараса Цимбалюка.

Що сказав Текучев про Денисенко

Актор добре знає Наталку та Тараса по роботі над фільмами "Коли ти вийдеш заміж?" та "Коли ти розлучишся?" У відвертій розмові він зізнався, як ставиться до закидів, що колега нібито належить до категорії малоросів.

"По-перше, скажу, що слово малорос і його використання - це є чисто копіювання російських наративів. Думаю, що ця людина трішки неправильно вжила це і в непотрібному місці", - заявив Павло, реагуючи на один з коментарів під спільним фото з акторкою.

Текучев підтримав Денисенко (скриншот)

Він пояснив, чому не підтримує звинувачення на адресу колег.

"Не вважаю Наталку "малороскою" і знаю, що Тарас не "пляше під російську музику", а за вчинок, який був неправильним, вибачився і сказав, що був неправий. Не думаю, що треба їх повністю кенселити після того, що сталося і після тих випадків, які відбулися", - сказав актор.

Денисенко та Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)​​​​​​​

Актор переконаний, що підстав для відмови від співпраці з колегами немає, адже їхні вчинки не перетинають межу.

"Не було співпраці з ворогом чи відкритої агресії проти українців. Не було якихось таких моментів, після яких треба не співпрацювати з людьми. Такі моменти існують і треба їх розуміти для себе як рівень, після якого людині не подаси руку. Це не ті ситуації, які сталися конкретно з ними двома", - зауважив він.

Цимбалюк та Текучев (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)

Він також зізнався, чи не боїться заплямувати репутацію через скандали навколо друзів та колег.

"Не боюсь. Кожен з нас відповідає лише за себе і за свої вчинки. І сама історія з

кенселінгом, звичайно, має відбуватися, тому що мають бути моменти, після яких з людьми більше не можна співпрацювати, наприклад, вони висловили антиукраїнську позицію. Але кожен відповідає за свою репутацію сам", - зазначив Павло.