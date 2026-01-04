ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Скільки заплатили Цимбалюку за участь у "Холостяку": актор розкрив деталі

Неділя 04 січня 2026 16:44
UA EN RU
Скільки заплатили Цимбалюку за участь у "Холостяку": актор розкрив деталі Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Тарас Цимбалюк вперше докладно розповів про фінансові умови своєї участі в реаліті-шоу "Холостяк".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки у подкасті Okay Eva.

Скільки Цимбалюк заробив на "Холостяку"

Артист наголосив, що рішення погодитися на проєкт не було продиктоване бажанням заробити, однак він принципово не хотів працювати без оплати.

За словами Цимбалюка, він одразу окреслив продюсерам свою позицію: участь у шоу мала оплачуватися за тими ж розцінками, які він отримує за один знімальний день у повнометражному кіно.

Продюсери погодилися на ці умови, і питання гонорару було швидко вирішене.

Скільки заплатили Цимбалюку за участь у &quot;Холостяку&quot;: актор розкрив деталіТарас Цимбалюк (фото: instagram.com/holostyakstb)

Водночас актор зізнався, що після участі в "Холостяку" переглянув і підвищив свої професійні ставки.

"Про гроші одразу скажу. Я заробив так само, як і заробляв у кіно. У мене в голові не виникла думка, що я туди йшов, бо хотів заробити. Я не хотів, звичайно, втрачати свій ресурс і робити це безкоштовно. Тому я підійшов до продюсера і запропонував це розбити на знімальні дні, і вони платитимуть мені, як я прошу у повному метрі", - поділився Тарас.

"Це питання було закрите. Я йшов туди, аби притягнути до себе нову аудиторію, я не приховую цього. Мені це цікаво, як не крути, медійна сторона акторська дуже важлива", - зізнався він.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Тарас Цимбалюк
Новини
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
У Новоросійську РФ екстрено маскує логістику Чорноморського флоту: партизани показали фото
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем