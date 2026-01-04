Скільки заплатили Цимбалюку за участь у "Холостяку": актор розкрив деталі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки у подкасті Okay Eva.

Скільки Цимбалюк заробив на "Холостяку"

Артист наголосив, що рішення погодитися на проєкт не було продиктоване бажанням заробити, однак він принципово не хотів працювати без оплати.

За словами Цимбалюка, він одразу окреслив продюсерам свою позицію: участь у шоу мала оплачуватися за тими ж розцінками, які він отримує за один знімальний день у повнометражному кіно.

Продюсери погодилися на ці умови, і питання гонорару було швидко вирішене.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/holostyakstb)

Водночас актор зізнався, що після участі в "Холостяку" переглянув і підвищив свої професійні ставки.

"Про гроші одразу скажу. Я заробив так само, як і заробляв у кіно. У мене в голові не виникла думка, що я туди йшов, бо хотів заробити. Я не хотів, звичайно, втрачати свій ресурс і робити це безкоштовно. Тому я підійшов до продюсера і запропонував це розбити на знімальні дні, і вони платитимуть мені, як я прошу у повному метрі", - поділився Тарас.

"Це питання було закрите. Я йшов туди, аби притягнути до себе нову аудиторію, я не приховую цього. Мені це цікаво, як не крути, медійна сторона акторська дуже важлива", - зізнався він.