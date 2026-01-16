ua en ru
Цимбалюк підігрів чутки про роман з акторкою-подругою: хто вона

П'ятниця 16 січня 2026 18:48
UA EN RU
Цимбалюк підігрів чутки про роман з акторкою-подругою: хто вона Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Тарас Цимбалюк продовжує інтригувати фанів. Після фіналу "Холостяка" та розриву з Надін Головчук він все частіше проводить час разом з акторкою та подругою, і це не Наталка Денисенко.

Як Цимбалюк підігрів чутки про таємний роман і з ким він показався на спільному відео, розповідає РБК-Україна з посиланням на новий допис з його Instagram.

З ким зірці "Холостяка" приписують роман

Нещодавно з`явилися чутки, що Тарас приховує романтичні стосунки, але не з фіналісткою "Холостяка" Надін та не зі своєю колишньою Світланою Готочкіною. Актору приписують роман з Оленою Світлицькою.

Пару все частіше помічають разом на відпочинку, та й самі вони нерідко позують поруч на спільних фото і відео. Нещодавно ж сам Тарас підігрів усі чутки.

Цимбалюк підігрів чутки про роман з акторкою-подругою: хто вонаЦимбалюк з друзями та Світлицькою на відпочинку (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Він "запостив" відео зі Світлицькою, його актор підписав коротко, але з інтригою.

"Випадкова зустріч", - вказано у дописі.

Звісно, це ще більше розбурхало уяву фанів. У коментарях вони вже пишуть, що і так знали про "випадкові зустрічі" Тараса з Оленою.

Що відомо про особисте життя Олени Світлицької

У січні 2025 року актора оголосила про розлучення з чоловіком, з яким жила у шлюбі 10 років. За словами Олени, вони вже давно не були парою.

"Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності… Ми залишаємося найкращими друзями, батьками для наших діток і ідеальними колишніми. Бо ніякого бруду, хайпу та інтриг тут не буде", - писала Світлицька.

Зірка українських серіалів розлучилася з чоловіком після 10 років шлюбуСвітлицька та її колишній чоловік (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Вже навесні 2025 року акторку почали підозрювати у тому, що вона могла закрутити роман з Цимбалюком. Втім, тоді Олена спростовувала всі чутки. Влітку та восени, поки Тарас знімався у "Холостяку", вони рідко з`являлися разом на фото, але цієї зими все змінилося.

"Я - жінка, яка буде вибирати": Олена Світлицька відповіла на чутки про роман із "Холостяком"Світлицька і Цимбалюк (колаж: РБК-Україна)

"Ми колеги. Ми дійсно багато часу проводили разом. Ми класно дружимо, ми класно спілкуємося. Ми знімали разом дуже багато відео. Ми багато подорожували разом. Ну звичайно, у нас є якісь теплі, близькі, дружні стосунки", - казала Олена у травні 2025 року.

