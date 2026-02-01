ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Учасниця "Холостяка" розкрила "неприємну" фразу Цимбалюка, яку вирізали з ефіру

Неділя 01 лютого 2026 13:30
UA EN RU
Учасниця "Холостяка" розкрила "неприємну" фразу Цимбалюка, яку вирізали з ефіру Ірина Кулешина (фото: instagram.com/irina_yurievna_k)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Учасниця 14 сезону "Холостяка" Ірина Кулешина поділилася закадровими подробицями проєкту та зізналася, що її "виліт" показали не повністю. Як з'ясувалося, в етер не потрапили слова Тараса Цимбалюка, які образили дівчину.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ірини YouTube-каналу MAKAREVYCH.

Як Цимбалюк приголомшив учасницю "Холостяка"

Ірина розповіла, що останній день на проєкті загалом був позитивним, адже вона зблизилася з іншими учасницями. Вона відчувала, що покине шоу і була до цього готова, але останні слова Тараса її сильно розчарували.

"Я знала, що сьогодні піду. Мені було цікаво, яка буде причина - ти мені вже не так подобаєшся чи зникла зацікавленість. Це можливо і це ок, бо кожна людина має свій вибір. Але те, що я почула, в мене був ступор", - поділилася вона.

Учасниця &quot;Холостяка&quot; розкрила &quot;неприємну&quot; фразу Цимбалюка, яку вирізали з ефіруІрина згадала, яким насправді було прощання з Цимбалюком (скриншот)

Холостяк вирішив обрати зовсім іншу причину для прощання.

"Я в проєкті постійно казала, що для мене важливий час разом, бо в минулих стосунках мені цього не вистачало. Я нічого не казала за фінанси. Лише один раз, що 50 на 50 мені не підходить. Зрештою я стою і чую таку фразу: "Знаєш, я зрозумів, що тобі потрібен чоловік, який в першу чергу буде тебе забезпечувати", - розповіла учасниця.

Учасниця &quot;Холостяка&quot; розкрила &quot;неприємну&quot; фразу Цимбалюка, яку вирізали з ефіруКулешина на Церемонії троянд (скриншот)

Ці слова стали для Ірини несподіванкою, розлютили її та образили. Спроби щось пояснити були марними.

"Він такий: "Ти мені не раз це казала", а я така: "Коли я тобі це казала?" Він: "Ну, ти казала", і далі не продовжує. Потім кладе троянду і каже: "Можна, я тебе проведу?" - пригадала вона.

Учасниця &quot;Холостяка&quot; розкрила &quot;неприємну&quot; фразу Цимбалюка, яку вирізали з ефіруІрина пригадала, як прощалася з Цимбалюком (скриншот)

Після Церемонії вона ще довго прокручувала ці слова, не розуміючи, чому її не почули.

"Я була зла. Дякую, Тарасе, вивів ти мене на емоцію. Мені було настільки неприємно. Чи мене не почули? Ми дійшли до машини, і він такий: "Я впевнений, ти знайдеш своє кохання за межами проєкту". Я щось йому кажу, а він мене перебиває. Потім я розумію, що мені щось йому доводити немає сенсу. Він зробив свій вибір, і я його приймаю", - підсумувала вона.


Що відомо про Ірину Кулешину

Нагадаємо, вона родом з Кривого Рогу і має власний бренд купальників, який продовжує розвивати.

Історія Ірини на шоу розпочалася з яскравої появи. Вона влаштувала Холостяку віртуальну подорож. Сидячи в кабріолеті, вони спостерігали на екрані кадри з різних країн.

Проте вже у 8 випуску дівчина не отримала троянду. Тарасові нібито не сподобалися її історії про бізнес та зосередженість на фінансовій темі.

Ще в інтерв'ю РБК-Україна Ірина згадувала, що наприкінці участі відчула від актора різкий холод, хоча спочатку, здавалося, був інтерес.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві