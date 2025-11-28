ua en ru
Валерія з "Холостяка" про раптовий виліт: "Цей вчинок сказав про все"

П'ятниця 28 листопада 2025 22:29
Валерія з "Холостяка" про раптовий виліт: "Цей вчинок сказав про все" Тарас Цимбалюк попрощався з Валерією у сьомому випуску (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Валерія Жуковська, учасниця 14 сезону "Холостяка", прокоментувала несподіване рішення Тараса Цимбалюка. У сьомому випуску головний герой попрощався з учасницею просто посеред побачення в Карпатах.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Валерії.

Що сказала Валерія про виліт з "Холостяка"

У сьомому випуску Тарас зізнався, що не почувається комфортно у спілкуванні з дівчиною. Саме тому він вирішив завершити їхню історію.

Валерія порушила мовчання щодо рішення актора. Вона казала йому ще на минулій Церемонії троянд, що не закохується одразу, потребує часу та чоловічих вчинків.

"Тарас сказав, що розуміє, як я влаштована, і ми маємо цей час", - зазначила Валерія.

Проте вже згодом він приголомшив неочікуваним рішенням.

"Наступного дня я пішла зі спілкування, почувши те, що наші стосунки не переходять на наступний рівень… І цей вчинок сказав мені про все", - додала вона.

Валерія з &quot;Холостяка&quot; про раптовий виліт: &quot;Цей вчинок сказав про все&quot;Тарас та Валерія у сьомому випуску "Холостяка" (скриншот)

Учасниця вкотре наголосила на своїй позиції щодо стосунків з чоловіками. Вона не збирається змагатися.

"Я можу показати свою зацікавленість, але для мене головне - бачити вчинки й дії від чоловіка", - заявила вона.

Пригадала Валерія і слова свого тата, які пригадала, коли покидала проєкт.

"Деякі чоловіки бояться таких жінок, як ти". І це каже про те, що аби така жінка, як я, була поряд, треба відповідати!" - підсумувала вона.

Валерія з &quot;Холостяка&quot; про раптовий виліт: &quot;Цей вчинок сказав про все&quot;Валерія з "Холостяка-14" (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

Хто така Валерія Жуковська

Дівчина родом з Миколаєва. Їй 28 років. Вона була представлена на проєкті як професійна вершниця, майстриня спорту з виїздки та тренерка.

Кінним спортом учасниця займається з дитинства. Саме цим вона вразила Тараса під час знайомства на початку сезону. Проте зрештою їхнє спілкування не склалося.

Під час прощання Валерія побажала Холостяку знайти ідеальну для себе партнерку на проєкті або поза ним.

