ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Валерия из "Холостяка" о внезапном вылете: "Этот поступок сказал обо всем"

Пятница 28 ноября 2025 22:29
UA EN RU
Валерия из "Холостяка" о внезапном вылете: "Этот поступок сказал обо всем" Тарас Цымбалюк попрощался с Валерией в седьмом выпуске (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Валерия Жуковская, участница 14 сезона "Холостяка", прокомментировала неожиданное решение Тараса Цымбалюка. В седьмом выпуске главный герой попрощался с участницей прямо посреди свидания в Карпатах.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Валерии.

Что сказала Валерия о вылете из "Холостяка"

В седьмом выпуске Тарас признался, что не чувствует себя комфортно в общении с девушкой. Именно поэтому он решил завершить их историю.

Валерия нарушила молчание по поводу решения актера. Она говорила ему еще на прошлой Церемонии роз, что не влюбляется сразу, нуждается во времени и мужских поступках.

"Тарас сказал, что понимает, как я устроена, и у нас есть это время", - отметила Валерия.

Однако уже потом он ошеломил неожиданным решением.

"На следующий день я ушла из общения, услышав то, что наши отношения не переходят на следующий уровень... И этот поступок сказал мне обо всем", - добавила она.

Валерия из &quot;Холостяка&quot; о внезапном вылете: &quot;Этот поступок сказал обо всем&quot;Тарас и Валерия в седьмом выпуске "Холостяка" (скриншот)

Участница в очередной раз подчеркнула свою позицию относительно отношений с мужчинами. Она не собирается соревноваться.

"Я могу показать свою заинтересованность, но для меня главное - видеть поступки и действия от мужчины", - заявила она.

Вспомнила Валерия и слова своего папы, которые вспомнила, когда покидала проект.

"Некоторые мужчины боятся таких женщин, как ты". И это говорит о том, что чтобы такая женщина, как я, была рядом, надо отвечать!" - подытожила она.

Валерия из &quot;Холостяка&quot; о внезапном вылете: &quot;Этот поступок сказал обо всем&quot;Валерия из "Холостяка-14" (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

Кто такая Валерия Жуковская

Девушка родом из Николаева. Ей 28 лет. Она была представлена на проекте как профессиональная всадница, мастер спорта по выездке и тренер.

Конным спортом участница занимается с детства. Именно этим она поразила Тараса во время знакомства в начале сезона. Однако в конце концов их общение не сложилось.

Во время прощания Валерия пожелала Холостяку найти идеальную для себя партнершу на проекте или вне его.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает