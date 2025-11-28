Цимбалюк вигнав учасницю "Холостяка" прямо на побаченні: "Не можу розслабитися"

У сьомому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк здивував рішенням. Головний герой вирішив розпрощатися з однією з учасниць одразу на побаченні.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на випуск "Холостяка".

З ким попрощався Цимбалюк посеред побачення

Тарас обговорив складнощі у стосунках з учасницею Валерією. З'ясувалося, він не відчуває зближення з учасницею.

"Якщо бути відвертим, відчуваю, що в нас з тобою трошки затягнутий період притирки. Прекрасно розумію, що кожному потрібен свій діапазон часу, бо для мене це дуже некомфортний і новий досвід", - пояснив він.

Холостяк поцікавився, скільки часу потрібно Валерії, щоб закохатися. У відповідь дівчина зазначила, що їй важливо насамперед зрозуміти, що вона подобається чоловіку.

"Змагатися за чоловіка я не буду. Я зробила все залежне від себе, а наступний крок має бути за чоловіком. Я маю розуміти, що подобаюсь як жінка в першу чергу", - пояснила вона у випуску.

Валерія покинула шоу "Холостяк" у 7 випуску (скриншот)

На побаченні Тарас також попросив вибачення і пояснив, що через обмежений час у проєкті відчуває дискомфорт.

"Оця гендерна несправедливість, що дівчата повинні боротися за одного чоловіка, теж мене дивує. Коли я йшов на цей проєкт, не думав, що мене це так буде тригерити", - поділився Холостяк.

Холостяк та Валерія (скриншот)

Чому Тарас попрощався з учасницею

Актор пояснив, що не відчуває сексуальної енергії дівчини. Натомість є певна енергетична стіна.

"Це не означає, що її немає, а свідчить, що вона поки не готова її розкрити. Я відчуваю, що між нами є енергетична стінка. Мені буває іноді ніяково", - поділився він.

Одним із факторів, що вплинули на рішення, стала сукня Валерії з написами з минулого випуску - там не було поганих слів. Така ідеальність збентежила Холостяка.

Зрештою Тарас попрощався з дівчиною до Церемонії троянд.

"Я не можу розслабитися, жартувати у звичній манері. Є відчуття, що ми по-різному дивимося на цей світ". - сказав він їй.

Чому Цимбалюк попрощався з Валерією (скриншот)