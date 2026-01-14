"Це низький рівень". РуханкоМен розніс результати Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Що сказав РуханкоМен про результати Нацвідбору

Співак сам подавався цьогоріч на відбір, проте його пісня "My Voice" не потрапила до списку фіналістів. Він скептично ставиться до рівня цьогорічного конкурсу, особливо після того, як прослухав композиції претендентів на десяте місце у фіналі.

"Мені здається, завжди можна обрати краще, ретельніше прослухати пісні та підійти до процесу професійніше. Я розумію, що заявок багато, але загалом вибір оргкомітету та журі на самому фіналі часто не збігається з вибором глядачів", - зазначив РуханкоМен.

Після прослуховування треків, які боролися за місце у фіналі, він був упевнений: його робота мала всі шанси опинитися щонайменше у лонглисті.

"Я чітко бачу її там, бо вона сильна й зовсім інша порівняно з моїми попередніми роботами", - додав він.

РуханкоМен про результати Нацвідбору (фото надане командою артиста)

Не оминув артист і тему дискусій про справедливість голосування, які виникли на тлі лідерства KHAYAT. Серед інших учасників він мав більшу фан-базу та зрештою переміг. Артист зазначив, що у контексті "Євробачення" в першу чергу потрібно обирати пісню.

"Пісня має вирізнятися. Коли я почув лонглист, здивувався й навіть обурився. У TikTok бачив уривки інших пісень, які звучали набагато потужніше. У тих, що пройшли, можливо, є правильні сенси, але вони "рівні", без розвитку. На жаль, є з чим порівнювати з минулого", - поділився він.

На думку Корчагіна, значна частина композицій не зможе зацікавити європейську аудиторію.

"Як на мене, це низький рівень. У тих піснях, які брали участь у голосуванні через "Дію", немає розвитку, немає "хукових" частин, за які могла б зачепитися Європа", - пояснив він.

У частини пісень, за словами артиста, бракувало сенсового навантаження.

"Просто повторення однієї фрази чи мелодії. Дещо взагалі звучало як ретро-пісні початку 2000-х. А ми ж маємо показувати сучасність, демонструвати, що йдемо в ногу з часом і слідуємо світовим трендам", - сказав він.

Він також згадав приклади, які свого часу справді здивували Європу.

"Людям набридає дивитися на одне й те саме. Вони хочуть розвитку, як це було з "Шумом" від Go_A - такого в Європі раніше не чули. Або як Вєрка Сердючка, яка досі є бажаною гостею на всіх євровечірках. До цього треба прагнути, а не бути нішевим артистом, якого після відбору ніхто не згадає", - зауважив співак.

РуханкоМен про "Євробачення" (фото надане командою артиста)

"Переміг той, у кого більша фан-база"

Виконавець зізнався, що не голосував за десятого фіналіста, оскільки не побачив серед претендентів гідного представника.

"Переміг той, у кого більша фан-база. А нові обличчя, таким міг бути і я, знову залишаться непочутими", - зауважив артист.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші уривки пісень фіналістів Нацвідбору. За можливість представляти Україну на пісенному конкурсі змагатимуться Jerry Heil, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force та "ЩукаРиба".