ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Нацвідбір на "Євробачення-2026": перші уривки пісень фіналістів

Середа 14 січня 2026 12:48
UA EN RU
Нацвідбір на "Євробачення-2026": перші уривки пісень фіналістів Перші уривки пісень фіналістів Нацвідбору на "Євробачення-2026" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Суспільне мовлення представило перші тизери конкурсних треків учасників фіналу національного відбору на "Євробачення 2026".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Суспільного.

Повноцінна презентація пісень фіналістів запланована на 15 січня - у київському Origin Stage відбудеться концерт, під час якого прозвучать конкурсні композиції.

Наразі ж слухачам доступні 10-секундні фрагменти пісень дев’яти фіналістів.

13 січня стало відомо ім’я десятого фіналіста нацвідбору - ним став співак Khayat.

Оскільки підтримка артиста проходила через голосування в застосунку "Дія", його конкурсна композиція "Герци" вже встигла стати знайомою слухачам.

Сам фінал нацвідбору пройде 7 лютого, а переможця або переможницю визначатимуть разом журі та глядачі.

Перші уривки пісень учасників Нацвідбору 2026

Jerry Heil - Catharticus (Prayer)

LAUD - Lightkeeper

LELÉKA - Ridnym

MOLODI - legends

Monokate - TYT

Mr. Vel - Do or Done

The Elliens - Crawling Whispers

Valeriya Force - Open Our Hearts

ЩукаРиба - Моя земля

Нагадаємо, ювілейний, 70-й Пісенний конкурс "Євробачення", прийматиме Відень. Гранд-фінал заплановано на суботу, 16 травня, а півфінали відбудуться 12 та 14 травня 2026 року.

Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle - країна отримала право на проведення конкурсу після перемоги JJ з піснею Wasted Love на "Євробаченні 2025".

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Зірки шоу-бізнесу
Новини
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Віткофф і Кушнер можуть поїхати до Москви для переговорів із Путіним, - Bloomberg
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році