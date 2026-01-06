ua en ru
Нацвідбір на "Євробачення 2026": стала відома дата фіналу

Вівторок 06 січня 2026 17:02
UA EN RU
Нацвідбір на "Євробачення 2026": стала відома дата фіналу Дата фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2026" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне Мовлення, яке цього року поєднає музичну подію з благодійною місією.

Під час фінального шоу Суспільне спільно з Superhumans Center проведе збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Це стане першим спільним благодійним проєктом мовника та центру Superhumans.

У Суспільному наголошують, що Нацвідбір уже кілька років поспіль виходить за межі суто телевізійного конкурсу.

Раніше під час прямих ефірів українці збирали кошти на гуманітарне розмінування, і загальна сума донатів перевищила 3 мільйони гривень.

Цього разу організатори вирішили зосередитися на проблемі протезування, яка залишається однією з найгостріших під час повномасштабної війни.

У Superhumans зазначили, що участь у Нацвідборі має не лише символічне, а й практичне значення.

За словами представників центру, поєднання культури та соціальної відповідальності допомагає привертати увагу до реальних потреб людей, які постраждали від війни, і водночас підсилює єдність суспільства.

Як долучитися до збору

Підтримати благодійну ініціативу можна вже зараз - через QR-код і спеціальне посилання, а також безпосередньо під час трансляції фіналу.

Шоу транслюватимуть на телеканалі Суспільне Культура, YouTube-каналі Євробачення Україна та на офіційних сайтах Суспільного.

Хто змагатиметься у фіналі

Цьогорічний Нацвідбір об’єднає як добре знайомі публіці імена, так і нових артистів.

Серед фіналістів - Jerry Heil і LAUD, які знову поборються за право представити Україну, а також гурт MOLODI, що вдруге бере участь у відборі.

Гучною подією стало повернення фронтвумен гурту Go_A, яка цього разу виступить як сольна артистка під іменем Monokate.

Також у фіналі з’явиться 19-річна Олена Усенко, яка раніше посіла п’яте місце на "Дитячому Євробаченні".

Нацвідбір на &quot;Євробачення 2026&quot;: стала відома дата фіналуФіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026" (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Наразі до фіналу вже пройшли:

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate
  • Mr. Vel
  • The Elliens
  • Valeriya Force
  • ЩукаРиба

Ще одного, десятого фіналіста оберуть шляхом голосування українських єврофанів у застосунку Дія.

Нацвідбір на &quot;Євробачення 2026&quot;: стала відома дата фіналуСеред кого будуть обирати 10-го фіналіста Нацвідбору 2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Голосування стартує найближчим часом серед артистів із лонглиста.

Остаточний список учасників фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2026" організатори пообіцяли оприлюднити до 15 січня.

