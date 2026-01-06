Нацвідбір на "Євробачення 2026": стала відома дата фіналу
Фінал Національного відбору на "Євробачення-2026" відбудеться 7 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне Мовлення, яке цього року поєднає музичну подію з благодійною місією.
Під час фінального шоу Суспільне спільно з Superhumans Center проведе збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.
Це стане першим спільним благодійним проєктом мовника та центру Superhumans.
У Суспільному наголошують, що Нацвідбір уже кілька років поспіль виходить за межі суто телевізійного конкурсу.
Раніше під час прямих ефірів українці збирали кошти на гуманітарне розмінування, і загальна сума донатів перевищила 3 мільйони гривень.
Цього разу організатори вирішили зосередитися на проблемі протезування, яка залишається однією з найгостріших під час повномасштабної війни.
У Superhumans зазначили, що участь у Нацвідборі має не лише символічне, а й практичне значення.
За словами представників центру, поєднання культури та соціальної відповідальності допомагає привертати увагу до реальних потреб людей, які постраждали від війни, і водночас підсилює єдність суспільства.
Як долучитися до збору
Підтримати благодійну ініціативу можна вже зараз - через QR-код і спеціальне посилання, а також безпосередньо під час трансляції фіналу.
Шоу транслюватимуть на телеканалі Суспільне Культура, YouTube-каналі Євробачення Україна та на офіційних сайтах Суспільного.
Хто змагатиметься у фіналі
Цьогорічний Нацвідбір об’єднає як добре знайомі публіці імена, так і нових артистів.
Серед фіналістів - Jerry Heil і LAUD, які знову поборються за право представити Україну, а також гурт MOLODI, що вдруге бере участь у відборі.
Гучною подією стало повернення фронтвумен гурту Go_A, яка цього разу виступить як сольна артистка під іменем Monokate.
Також у фіналі з’явиться 19-річна Олена Усенко, яка раніше посіла п’яте місце на "Дитячому Євробаченні".
Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2026" (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Наразі до фіналу вже пройшли:
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- ЩукаРиба
Ще одного, десятого фіналіста оберуть шляхом голосування українських єврофанів у застосунку Дія.
Серед кого будуть обирати 10-го фіналіста Нацвідбору 2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Голосування стартує найближчим часом серед артистів із лонглиста.
Остаточний список учасників фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2026" організатори пообіцяли оприлюднити до 15 січня.
Вас може зацікавити:
- Які шанси України на "Євробаченні-2026"
- Як виглядатиме головна сцена "Євробачення 2026"
- Переможці "Євробачення 2024" раптово повернули свій кубок