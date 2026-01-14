"Это низкий уровень". РуханкоМен разнес результаты Нацотбора на "Евровидение-2026"

Что сказал РуханкоМен о результатах Нацотбора

Певец сам подавался в этом году на отбор, однако его песня "My Voice" не попала в список финалистов. Он скептически относится к уровню нынешнего конкурса, особенно после того, как прослушал композиции претендентов на десятое место в финале.

"Мне кажется, всегда можно выбрать лучше, тщательнее прослушать песни и подойти к процессу профессиональнее. Я понимаю, что заявок много, но в целом выбор оргкомитета и жюри на самом финале часто не совпадает с выбором зрителей", - отметил РуханкоМен.

После прослушивания треков, которые боролись за место в финале, он был уверен: его работа имела все шансы оказаться как минимум в лонглисте.

"Я четко вижу ее там, потому что она сильная и совсем другая по сравнению с моими предыдущими работами", - добавил он.

РуханкоМен о результатах Нацотбора (фото предоставлено командой артиста)

Не обошел артист и тему дискуссий о справедливости голосования, которые возникли на фоне лидерства KHAYAT. Среди других участников он имел немалую фан-базу и в конце концов победил. Артист отметил, что в контексте "Евровидения" в первую очередь нужно выбирать песню.

"Песня должна отличаться. Когда я услышал лонглист, удивился и даже возмутился. В TikTok видел отрывки других песен, которые звучали гораздо мощнее. В прошедших, возможно, есть правильные смыслы, но они "ровные", без развития. К сожалению, есть с чем сравнивать из прошлого", - поделился он.

По мнению Корчагина, значительная часть композиций не сможет заинтересовать европейскую аудиторию.

"Как по мне, это низкий уровень. В тех песнях, которые участвовали в голосовании через "Дію", нет развития, нет "хуковых" частей, за которые могла бы зацепиться Европа", - пояснил он.

У части песен, по словам артиста, не хватало смысловой нагрузки.

"Просто повторение одной фразы или мелодии. Кое-что вообще звучало как ретро-песни начала 2000-х. А мы же должны показывать современность, демонстрировать, что идем в ногу со временем и следуем мировым трендам", - сказал он.

Он также вспомнил примеры, которые в свое время действительно удивили Европу.

"Людям надоедает смотреть на одно и то же. Они хотят развития, как это было с "Шумом" от Go_A - такого в Европе раньше не слышали. Или как Верка Сердючка, которая до сих пор является желанной гостьей на всех евровечеринках. К этому надо стремиться, а не быть нишевым артистом, которого после отбора никто не вспомнит", - отметил певец.

РуханкоМен о "Евровидении" (фото предоставлено командой артиста)

"Победил тот, у кого большая фан-база"

Исполнитель признался, что не голосовал за десятого финалиста, поскольку не увидел среди претендентов достойного представителя.

"Победил тот, у кого больше фан-база. А новые лица, таким мог быть и я, снова останутся неуслышанными", - отметил артист.

Напомним, ранее появились первые отрывки песен финалистов Нацотбора. За возможность представлять Украину на песенном конкурсе будут соревноваться Jerry Heil, KHAYAT, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force и "ЩукаРиба".