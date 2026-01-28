Трубін забив гол і вирвав для "Бенфіки" плей-офф Ліги чемпіонів проти "Реала"

Лісабонська "Бенфіка" у драматичному протистоянні здолала мадридський "Реал" з рахунком 4:2. Неймовірний гол українського голкіпера Анатолія Трубіна на останніх хвилинах гарантував португальцям місце у наступному раунді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Заключний тур основного етапу Ліги чемпіонів став визначальним для лісабонського клубу. "Бенфіка", маючи критичну потребу в очках, зуміла вирвати перемогу над чинним володарем трофею.
Ключовими фігурами матчу стали українські легіонери - Анатолій Трубін та Георгій Судаков, які з'явилися на полі з перших хвилин.
Головною сенсацією вечора став епізод на 90+8-й хвилині. За рахунку 3:2 Трубін приєднався до розіграшу стандарту у штрафному майданчику іспанців і точним ударом головою вразив лівий кут воріт Тібо Куртуа.
Цей гол не лише встановив остаточний рахунок 4:2, а й став логічним завершенням напруженого поєдинку, в якому мадридці догравали у меншості через вилучення Асенсіо та Родріго.
Попри два пропущені м'ячі від Кіліана Мбаппе, Трубін записав до свого активу два важливі сейви.
Своєю чергою, Георгій Судаков продемонстрував високу ефективність у центрі поля. Півзахисник відіграв 83 хвилини, продемонструвавши такі показники: 4 ключові передачі, 87% точності пасів, 5 виграних наземних дуелей.
Хоча Судакову не вдалося відзначитися результативними діями безпосередньо, його активність у створенні моментів суттєво допомогла команді тиснути на оборону "вершкових".
Завдяки здобутим трьом очкам "Бенфіка" здійснила ривок у турнірній таблиці, піднявшись на чотири позиції.
Лісабонці застрибнули в "останній вагон" потяга до плей-оф, посівши 24-те місце з 9 балами в активі.
Після успіху на євроарені команда перемикає увагу на внутрішню першість.
Уже в неділю, 1 лютого, о 22:30 за київським часом "орли" зустрінуться з "Тонделою" в межах чемпіонату Португалії.
