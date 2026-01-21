Трубін і Судаков проти "Ювентуса" та інші: повний розклад матчів Ліги чемпіонів і де дивитися

З ким і коли зіграють українці

Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом. Азербайджанський "Карабах" нашого Олексія Кащука вдома зіграє з німецьким "Айнтрахтом". У цей самий час стартує також поєдинок турецького "Галатасарая" з іспанським "Атлетіко".

О 22-й годині розпочнуться ще сім матчів. Серед них – поєдинок лісабонської "Бенфіки" у гостях проти туринського "Ювентуса". До очного протистояння італійський та португальський гранди підходять маючи у доробку по 9 та 6 залікових пунктів і посідаючи 17 та 28 щаблі у турнірній таблиці відповідно. "Бенфіці" критично важливо поповнити скарбничку в останніх турах ЛЧ, щоб пробитися до стикових поєдинків плей-офф.

Також у середу зіграють між собою італійська "Аталанта" та іспанський "Атлетік", німецька "Баварія" та бельгійський "Юніон", французький "Марсель" та англійський "Ліверпуль", англійський "Ньюкасл" та нідерландський ПСВ, чеська "Славія" та іспанська "Барселона", англійський "Челсі" та кіпрський "Пафос".

Розклад матчів 21 січня

19:45

"Карабах" – "Айнтрахт"

"Галатасарай" – "Атлетіко"

22:00

"Ювентус" – "Бенфіка"

"Аталанта" – "Атлетік"

"Баварія" – "Юніон"

"Марсель" – "Ліверпуль"

"Ньюкасл" – ПСВ

"Славія" – "Барселона"

"Челсі" – "Пафос"

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.