Трубин и Судаков против "Ювентуса" и другие: полное расписание матчей Лиги чемпионов и где смотреть

Седьмой тур общего раунда Лиги чемпионов-2025/26 продолжится в среду, 21 января, девятью поединками в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени. Азербайджанский "Карабах" нашего Алексея Кащука дома сыграет с немецким "Айнтрахтом". В это же время стартует также поединок турецкого "Галатасарая" с испанским "Атлетико".
В 22 часа начнутся еще семь матчей. Среди них - поединок лиссабонской "Бенфики" в гостях против туринского "Ювентуса". К очному противостоянию итальянский и португальский гранды подходят имея в активе по 9 и 6 зачетных пунктов и занимая 17 и 28 ступени в турнирной таблице соответственно. "Бенфике" критически важно пополнить копилку в последних турах ЛЧ, чтобы пробиться в стыковые поединки плей-офф.
Также в среду сыграют между собой итальянская "Аталанта" и испанский "Атлетик", немецкая "Бавария" и бельгийский "Юнион", французский "Марсель" и английский "Ливерпуль", английский "Ньюкасл" и нидерландский ПСВ, чешская "Славия" и испанская "Барселона", английский "Челси" и кипрский "Пафос".
Расписание матчей 21 января
19:45
22:00
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
