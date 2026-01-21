Тріумф "Арсенала" та драма українців: визначилися 11 учасників плей-офф Ліги чемпіонів
За підсумками першого ігрового дня 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів визначився перший учасник 1/8 фіналу та коло команд, що гарантували собі участь у стикових матчах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Достроковий вихід "Арсенала" та лідери таблиці
Лондонський "Арсенал" став першим колективом, який офіційно забронював собі місце в 1/8 фіналу. Це стало можливим після впевненої перемоги "канонірів" над міланським "Інтером" з рахунком 3:1.
Наразі лише мюнхенська "Баварія" зберігає теоретичні шанси посунути підопічних Мікеля Артети з першої сходинки, якщо лондонці припустяться помилки у грі проти "Кайрата".
Окрім "Арсенала", участь у весняній стадії турніру (щонайменше в 1/16 фіналу) забезпечили собі:
- "Реал" Мадрид
- "Інтер"
- "Ліверпуль"
- "Атлетіко" Мадрид
- "Спортинг"
- "Тоттенгем"
- "Баварія"
- "ПСЖ"
- "Манчестер Сіті"
- "Аталанта"
Виступи українських легіонерів: Забарний, Лунін та Яремчук
Для представників збірної України вівторок видався неоднозначним. Жоден з українців не потрапив до стартового складу своїх клубів.
Андрій Лунін спостерігав з лави запасних за розгромом "Монако" (6:1), який влаштував мадридський "Реал" під керівництвом нового тренера Альваро Арбелоа. Попри статус дублера, "вершкові" вже гарантували собі місце у плей-офф.
Роман Яремчук також не з'явився на полі у переможному матчі "Олімпіакоса" проти "Баєра" (2:0). Ця сенсаційна звитяга дозволила грецькому клубу піднятися на 22 місце, що відкриває шлях до зони стикових матчів.
Ілля Забарний став єдиним українцем, який взяв участь у матчах дня. Захисник "ПСЖ" вийшов на заміну на 80-й хвилині у грі проти "Спортинга", проте парижани не втримали нічию та поступилися 1:2. Попри поразку, французький гранд уже має квиток до наступного раунду.
Головні несподіванки туру
Окрім поразки "ПСЖ", гучною сенсацією став провал "Манчестер Сіті" в Норвегії. "Містяни" поступилися "Буде/Глімт" з рахунком 1:3, дограючи матч у меншості після вилучення Родрі.
Водночас два клуби - "Кайрат" та "Вільярреал" - офіційно втратили шанси на продовження боротьби в єврокубках цього сезону.
Нагадаємо, що згідно з чинним регламентом, топ-8 команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу, а клуби, що посядуть 9-24 місця, змагатимуться у двоматчевому раунді плей-офф.
