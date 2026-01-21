Український нападник офіційно перейшов в "Андерлехт": що відомо про трансфер Сікана

Нападник збірної України Данило Сікан продовжить кар'єру в Бельгії. 24-річний футболіст підписав довгостроковий контракт з "Андерлехтом" після переходу з турецького "Трабзонспора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційній сторінці клубу в Х (Twitter).

Деталі трансферу та умови контракту

Бельгійський "Андерлехт" офіційно оголосив про підписання 24-річного українського форварда Данила Сікана.

Як повідомляє прес-служба "пурпурово-білих", сторони уклали трудову угоду, яка буде чинною до червня 2030 року.

Хоча офіційно фінансові параметри переходу не розголошуються, за попередніми даними інсайдерів, сума компенсації за гравця склала близько 3,5 мільйонів євро.

Зазначимо, що рік тому турецький "Трабзонспор" купував нападника у донецького "Шахтаря" за 6 мільйонів євро.

Статистика Сікана у Туреччині

Період виступів українця в турецькій Суперлізі тривав рівно рік. За цей час Данило встиг взяти участь у 34 офіційних матчах, записавши на свій рахунок 7 забитих м'ячів та 3 результативні передачі.

У поточному сезоні 2025/26 Сікан виходив на поле 16 разів, проте лише тричі з'являвся у стартовому складі.

Свій останній матч за "Трабзонспор" форвард провів максимально ефективно, оформивши дубль у ворота "Істанбулспора" в рамках Кубка Туреччини.

Конкуренція та амбіції "Андерлехта"

Спортивний директор бельгійського клубу Олів'є Ренар високо оцінив потенціал новачка, відзначивши його досвід виступів у Лізі чемпіонів та вміння грати головою.

У Брюсселі українцю доведеться виборювати місце у складі в конкуренції з Адріано Бертаччіні, Михайлом Свєтковичем та Луїсом Васкезом.

Наразі "Андерлехт" посідає четверте місце в турнірній таблиці Про-ліги, відстаючи від лідера, "Юніона", на 10 залікових пунктів. Клуб є абсолютним рекордсменом Бельгії за кількістю чемпіонських титулів (34), проте не вигравав золоті медалі з 2017 року.

Дебют Данила Сікана у новій команді може відбутися вже найближчої неділі, 25 січня.

У цей день "Андерлехт" прийматиме "Дендер", початок зустрічі заплановано на 19:30 за київським часом.