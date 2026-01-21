ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Трубін і Судаков проти "Ювентуса" та інші: повний розклад матчів Ліги чемпіонів і де дивитися

Середа 21 січня 2026 17:13
UA EN RU
Трубін і Судаков проти "Ювентуса" та інші: повний розклад матчів Ліги чемпіонів і де дивитися Фото: Георгій Судаков зіграє проти "Ювентуса" (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрій Костенко

Сьомий тур загального раунду Ліги чемпіонів-2025/26 продовжиться в середу, 21 січня, дев'ятьма поєдинками в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

З ким і коли зіграють українці

Відкриватимуть програму дня два матчі в 19:45 за київським часом. Азербайджанський "Карабах" нашого Олексія Кащука вдома зіграє з німецьким "Айнтрахтом". У цей самий час стартує також поєдинок турецького "Галатасарая" з іспанським "Атлетіко".

О 22-й годині розпочнуться ще сім матчів. Серед них – поєдинок лісабонської "Бенфіки" у гостях проти туринського "Ювентуса". До очного протистояння італійський та португальський гранди підходять маючи у доробку по 9 та 6 залікових пунктів і посідаючи 17 та 28 щаблі у турнірній таблиці відповідно. "Бенфіці" критично важливо поповнити скарбничку в останніх турах ЛЧ, щоб пробитися до стикових поєдинків плей-офф.

Також у середу зіграють між собою італійська "Аталанта" та іспанський "Атлетік", німецька "Баварія" та бельгійський "Юніон", французький "Марсель" та англійський "Ліверпуль", англійський "Ньюкасл" та нідерландський ПСВ, чеська "Славія" та іспанська "Барселона", англійський "Челсі" та кіпрський "Пафос".

Трубін і Судаков проти &quot;Ювентуса&quot; та інші: повний розклад матчів Ліги чемпіонів і де дивитися

Розклад матчів 21 січня

19:45

  • "Карабах" – "Айнтрахт"
  • "Галатасарай" – "Атлетіко"

22:00

  • "Ювентус" – "Бенфіка"
  • "Аталанта" – "Атлетік"
  • "Баварія" – "Юніон"
  • "Марсель" – "Ліверпуль"
  • "Ньюкасл" – ПСВ
  • "Славія" – "Барселона"
  • "Челсі" – "Пафос"

Трубін і Судаков проти &quot;Ювентуса&quot; та інші: повний розклад матчів Ліги чемпіонів і де дивитися

Де дивитися ЛЧ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ми повідомили про перших учасників 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів за підсумками першого ігрового дня 7-го туру.

Також читайте про офіційний трансфер Данила Сікана у бельгійський "Андерлехт".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Бенфика Ювентус
Новини
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка