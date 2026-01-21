ua en ru
Трубин и Судаков против "Ювентуса" и другие: полное расписание матчей Лиги чемпионов и где смотреть

Среда 21 января 2026 17:13
Фото: Георгий Судаков сыграет против "Ювентуса" (x.com/slbenfica_en)
Автор: Андрей Костенко

Седьмой тур общего раунда Лиги чемпионов-2025/26 продолжится в среду, 21 января, девятью поединками в разных уголках Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

С кем и когда сыграют украинцы

Откроют программу дня два матча в 19:45 по киевскому времени. Азербайджанский "Карабах" нашего Алексея Кащука дома сыграет с немецким "Айнтрахтом". В это же время стартует также поединок турецкого "Галатасарая" с испанским "Атлетико".

В 22 часа начнутся еще семь матчей. Среди них - поединок лиссабонской "Бенфики" в гостях против туринского "Ювентуса". К очному противостоянию итальянский и португальский гранды подходят имея в активе по 9 и 6 зачетных пунктов и занимая 17 и 28 ступени в турнирной таблице соответственно. "Бенфике" критически важно пополнить копилку в последних турах ЛЧ, чтобы пробиться в стыковые поединки плей-офф.

Также в среду сыграют между собой итальянская "Аталанта" и испанский "Атлетик", немецкая "Бавария" и бельгийский "Юнион", французский "Марсель" и английский "Ливерпуль", английский "Ньюкасл" и нидерландский ПСВ, чешская "Славия" и испанская "Барселона", английский "Челси" и кипрский "Пафос".

Расписание матчей 21 января

19:45

  • "Карабах" - "Айнтрахт"
  • "Галатасарай" - "Атлетико"

22:00

  • "Ювентус" - "Бенфика"
  • "Аталанта" - "Атлетик"
  • "Бавария" - "Юнион"
  • "Марсель" - "Ливерпуль"
  • "Ньюкасл" - ПСВ
  • "Славия" - "Барселона"
  • "Челси" - "Пафос"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Ранее мы сообщили о первых участниках 1/8 финала Лиги Чемпионов по итогам первого игрового дня 7-го тура.

Также читайте об официальном трансфере Даниила Сикана в бельгийский "Андерлехт".

