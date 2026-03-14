"Тримайтеся". Роберт Де Ніро звернувся до українців з важливим посланням (відео)
Оскароносний актор вкотре висловив підтримку Україні у боротьбі з російською агресією. У зворушливому відео він назвав російську агресію аморальною та побажав українцям миру.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Ukraine WOW.
Що сказав Роберт Де Ніро
Актор звернувся до нашого народу з привітанням українською та наголосив, що американці не забули про війну.
"Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся", - сказав він.
Зірка Голлівуду завершив своє звернення словами підтримки.
"Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання миру та спокою. Слава Україні!" - додав актор.
Варто зазначити, що Роберт не вперше звертається до українців. У переддень Нового року він побажав радості, безпеки, свободи та миру.
Як відреагували в мережі
Користувачі були розчулені теплими словами підтримки, які вкотре нагадали, що світ не забуває про нашу боротьбу.
- "Улюблений актор та найкращий друг".
- "Героям слава!"
- "Дорогий Роберте, дякую за підтримку! Ваша популярність в Україні безмежна. З нетерпінням чекаємо на зустріч з тобою на вулицях Києва. Слава Україні".
- "Нехай Бог благословить ваше чудове серце".
- "Дякуємо вам".
Що відомо про Де Ніро
Майбутній актор народився 17 серпня 1943 року в Нью-Йорку. Свій перший сценічний досвід він отримав ще у 10 років.
У 1960-му він почав виступати на Бродвеї, а через кілька років дебютував у фільмі "Три кімнати на Мангеттені".
Справжній прорив йому принесла роль у стрічці "Злі вулиці". Пізніше він зіграв молодого Віто Корлеоне у фільмі "Хрещений батько-2".
Серед інших відомих робіт - "Війна з дідусем", "Стажер", "Знайомство з Факерами", "Славні хлопці" та інші.