"Тримайтеся". Роберт Де Ніро звернувся до українців з важливим посланням (відео)

21:19 14.03.2026 Сб
Голлівудський актор заговорив українською та назвав російську агресію аморальною
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Тримайтеся". Роберт Де Ніро звернувся до українців з важливим посланням (відео) Роберт Де Ніро (кадр з фільму "Безмежний розум: Області темряви")

Оскароносний актор вкотре висловив підтримку Україні у боротьбі з російською агресією. У зворушливому відео він назвав російську агресію аморальною та побажав українцям миру.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Ukraine WOW.

Що сказав Роберт Де Ніро

Актор звернувся до нашого народу з привітанням українською та наголосив, що американці не забули про війну.

"Добрі люди зі Сполучених Штатів підтримують вас у вашій боротьбі проти аморальної російської агресії. Тримайтеся", - сказав він.

Зірка Голлівуду завершив своє звернення словами підтримки.

"Від моєї родини та моїх співгромадян-американців я шлю вам любов і побажання миру та спокою. Слава Україні!" - додав актор.


Варто зазначити, що Роберт не вперше звертається до українців. У переддень Нового року він побажав радості, безпеки, свободи та миру.

Як відреагували в мережі

Користувачі були розчулені теплими словами підтримки, які вкотре нагадали, що світ не забуває про нашу боротьбу.

  • "Улюблений актор та найкращий друг".
  • "Героям слава!"
  • "Дорогий Роберте, дякую за підтримку! Ваша популярність в Україні безмежна. З нетерпінням чекаємо на зустріч з тобою на вулицях Києва. Слава Україні".
  • "Нехай Бог благословить ваше чудове серце".
  • "Дякуємо вам".

Що відомо про Де Ніро

Майбутній актор народився 17 серпня 1943 року в Нью-Йорку. Свій перший сценічний досвід він отримав ще у 10 років.

У 1960-му він почав виступати на Бродвеї, а через кілька років дебютував у фільмі "Три кімнати на Мангеттені".

Справжній прорив йому принесла роль у стрічці "Злі вулиці". Пізніше він зіграв молодого Віто Корлеоне у фільмі "Хрещений батько-2".

Серед інших відомих робіт - "Війна з дідусем", "Стажер", "Знайомство з Факерами", "Славні хлопці" та інші.

Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
