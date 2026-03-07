ua en ru
Україна в Голлівуді: у фільмі "Кутюр" з Джолі згадали про війну та Запоріжжя

18:04 07.03.2026 Сб
2 хв
У стрічці з'являється українська модель, яка особисто пропонувала деякі сцени під час зйомок
aimg Сюзанна Аль Маріді
Україна в Голлівуді: у фільмі "Кутюр" з Джолі згадали про війну та Запоріжжя У фільмі "Кутюр" згадали про Україну (скриншот)

В український прокат вийшла стрічка "Кутюр" французької режисерки Аліс Винокур, де одну з головних ролей виконала Анджеліна Джолі. Фільм розповідає про залаштунки світу високої моди та містить особливу згадку про Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, у фільмі згадали про Запоріжжя та війну через сцени з українською моделлю.

Більше цікавого: Найочікуваніші кінопрем'єри весни 2026

Про що фільм "Кутюр"

Це французько-американська драма, події якої розгортаються на тлі Паризького тижня моди. Сюжет поєднує історії трьох жінок, які переживають непрості випробування.

Так, режисерка Максін (Анджеліна Джолі) приїздить до Парижа, переживаючи складне розлучення та новини про рак молочної залози. Як розповідала акторка, для неї це дуже особиста історія.

Інші героїні - молода модель Ада з Південного Судану, яка вперше потрапляє у світ великої моди після того і нещодавно втекла від війни, та візажистки Анжель.

Фільм розкриває залаштунки високої моди, досліджує жіночу дружбу, стійкість в умовах викликів та питання пошуку себе.


Якою була згадка про Україну

На екрані з'явилася українська модель із Запоріжжя Юлія Ратнер, яка фактично зіграла саму себе. Під час спілкування з колегою, яка за сюжетом свого часу переїздила через війну, її героїня розповідає про власне походження.

"Я з України. Моє рідне місто - Запоріжжя", - сказала героїня Ратнер.

Україна в Голлівуді: у фільмі &quot;Кутюр&quot; з Джолі згадали про війну та ЗапоріжжяЮлія Ратнер (фото: instagram.com/dear.ratner)

Також у стрічці присутня сцена телефонної розмови з коханим, який залишився на Батьківщині. У ній модель українською мовою просить його берегти себе під час обстрілів і хоча б ховатися між двома стінами.

Ратнер зізналася, що особисто пропонувала деякі сцени, які б пояснювали "колючу" поведінку її героїні. Залишили лише одну.

"Мені не подобалася відсутність контексту, адже за історією вона кілька днів їхала з України, пережила травму війни й через це була "колючою". На жаль, у фінальній версії залишилася лише одна з двох доданих мною сцен, але сподіваюся, глядач усе зрозуміє", - сказала вона в інтерв'ю Elle.

Фільм "Кутюр" вийшов у прокат в українських кінотеатрах 5 березня.

