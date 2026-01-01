ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Слава Україні!": Роберт Де Ніро заговорив українською і зворушив новорічним привітанням

Четвер 01 січня 2026 15:18
UA EN RU
"Слава Україні!": Роберт Де Ніро заговорив українською і зворушив новорічним привітанням Роберт Де Ніро (кадр з фільму "Амстердам")
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудський актор Роберт Де Ніро звернувся до українців із новорічним привітанням напередодні свят. У відеозверненні зірка світового кіно побажав миру, безпеки та добробуту, а також промовив українською мовою слова підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку Ukraine WOW.

У ролику актор не лише звертається до громадян України зі щирими побажаннями, а й демонструє солідарність, завершивши промову українським гаслом.

"Вітаю! Це Роберт Де Ніро. У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов’ю. Слава Україні!", - сказав актор.

Реакція фанів

  • Легендарний!
  • Дякуємо,Роберт! Вас теж з Новим роком! Миру і здоров'я!
  • Бути справжнім актором - це важка праця! Але бути людиною при цьому - це любов
  • Подяка, легендарна особистість
  • Дякуємо Вам! Слава Україні! Миру нам! Перемоги! Слава нашим Захисникам!
  • Господи, дякую за такий людей на цій планеті

До слова, Роберт Де Ніро не вперше публічно висловлює підтримку Україні.

Ще на початку повномасштабної війни він відкрито говорив про події, що відбуваються, закликаючи світову спільноту не залишатися осторонь.

Зокрема, під час виступу перед студентами Кембриджський університет актор прокоментував вторгнення Росії в Україну та наголосив на відповідальності кожного, хто має голос і вплив.

"У світі відбуваються речі, і якщо у вас є голос і ви бачите, що відбувається, ви маєте повне право щось сказати про це. Ви повинні. Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні встати та сказати: "Так не можна, це неправильно". Це так просто. Справа навіть не в демократії, а у правильності та неправильності – у правді", - сказав знаменитість.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Голлівуд Новий рік Зірки
Новини
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем