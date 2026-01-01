"Слава Україні!": Роберт Де Ніро заговорив українською і зворушив новорічним привітанням

Голлівудський актор Роберт Де Ніро звернувся до українців із новорічним привітанням напередодні свят. У відеозверненні зірка світового кіно побажав миру, безпеки та добробуту, а також промовив українською мовою слова підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку Ukraine WOW.

У ролику актор не лише звертається до громадян України зі щирими побажаннями, а й демонструє солідарність, завершивши промову українським гаслом.

"Вітаю! Це Роберт Де Ніро. У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов’ю. Слава Україні!", - сказав актор.

Реакція фанів

Легендарний!

Дякуємо,Роберт! Вас теж з Новим роком! Миру і здоров'я!

Бути справжнім актором - це важка праця! Але бути людиною при цьому - це любов

Подяка, легендарна особистість

Дякуємо Вам! Слава Україні! Миру нам! Перемоги! Слава нашим Захисникам!

Господи, дякую за такий людей на цій планеті

До слова, Роберт Де Ніро не вперше публічно висловлює підтримку Україні.

Ще на початку повномасштабної війни він відкрито говорив про події, що відбуваються, закликаючи світову спільноту не залишатися осторонь.

Зокрема, під час виступу перед студентами Кембриджський університет актор прокоментував вторгнення Росії в Україну та наголосив на відповідальності кожного, хто має голос і вплив.

"У світі відбуваються речі, і якщо у вас є голос і ви бачите, що відбувається, ви маєте повне право щось сказати про це. Ви повинні. Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні встати та сказати: "Так не можна, це неправильно". Це так просто. Справа навіть не в демократії, а у правильності та неправильності – у правді", - сказав знаменитість.