"Це для мене честь". Двейн Джонсон зворушливо підтримав полк "Скеля" (відео)

22:30 12.03.2026 Чт
2 хв
Актор записав привітання для командира Юрія Гаркавого і розчулив словами
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Це для мене честь". Двейн Джонсон зворушливо підтримав полк "Скеля" (відео) Двейн Джонсон (фото: Getty Images)

Голлівудський актор Двейн Джонсон, відомий як "Скеля", просто зі спортивної зали записав зворушливе відео на підтримку командира 425-го окремого штурмового полку з одноіменною назвою.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео з'явилося в Instagram полку.

Як Двейн Джонсон підтримав "Скелю"

У ролику він звертається до командира 425-го штурмового полку Юрія Гаркавого і висловлює захоплення тим, що має такого відважного прихильника.

"Від однієї "Скелі" до іншої. Брате, я надсилаю тобі любов із "залізного раю". Я щойно закінчив своє тренування і подумав, що буде доречно надіслати тобі це повідомлення, бо чув, що ти мій фанат. Це честь для мене", - заявив він.

Він побажав командиру залишатися сильним лідером та битися запекло.

"Знаю, що ти командуєш солдатами. Надсилаю тобі силу та підтримку. Посилаю тобі ману, яка йде звідси (від серця - ред). Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім'я - Скеля", - зазначив актор.

Двейн подякував Юрію та побажав одного разу потренуватися з ним.

"Я ціную тебе і передай всім хлопцям мої найкращі побажання. Будь сильним і, як каже мій хороший друг, бийся запекло", - додав він.


Що відомо про полк "Скеля"

Це один з найкращих підрозділів ЗСУ, який утворився у 2022 році. Працює під командуванням героя України Юрія Гаркавого.

В січні 2025 року батальйон виріс до полку. Займається складними штурмовими операціями на Дніпропетровському та Донецькому напрямках.

Раніше ми розповідали, як військові з полку "Скеля" звільняли Куп'янськ від окупантів.

