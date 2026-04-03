Трилер невдах: "Олександрія" втратила перемогу у божевільному матчі аутсайдерів УПЛ

Дві найгірші команди української Прем'єр-ліги – "Полтава" та "Олександрія" – несподівано видали надрезультативний матч з карколомним сюжетом.
УПЛ, 22-й тур
"Полтава" – "Олександрія" – 3:3
Голи: Дорошенко, 40, Кобзар, 60, Плахтир, 72 – Кастільйо, 7, Амарал, 31, 37
Міжнародна пауза стала часом радикальних змін для "Олександрії". Після звільнення Кирила Нестеренка на тренерський місток повернувся Володимир Шаран – людина, з чиїм ім'ям пов'язані гучні успіхи клубу. Дебютний матч оновленої команди проти "Полтави" розпочався для гостей як справжня казка.
Вже на 7-й хвилині "Олександрія" вийшла вперед: Кастільйо вдало замкнув подачу Цари після кутового. Гості продовжували тиснути, і до середини першого тайму рахунок став розгромним. Амарал спочатку реалізував контратаку, а за кілька хвилин оформив дубль неймовірним ударом "за комірець" голкіперу – 0:3.
Попри катастрофічний початок, господарі поля не опустили руки. Поворотним моментом став гол Дорошенка наприкінці першого тайму, який повернув матчу інтригу. Після перерви "Полтава" остаточно перехопила ініціативу, скориставшись розкоординацією в захисті олександрійців.
Екс-гравець "Олександрії" Кобзар, щойно вийшовши на заміну, розстріляв ворота колишньої команди після розіграшу стандарту. Остаточний паритет встановив Плахтир: його гарматний постріл з-за меж штрафного майданчика не залишив шансів голкіперу Долгому.
У компенсований час "Олександрія" мала шикарну нагоду вирвати три очки, проте Царі забракло влучності у вирішальний момент. У підсумку – бойова нічия 3:3, яка залишає обидва колективи у небезпечній зоні вильоту.
Після 22-х турів "Олександрія" та "Полтава" продовжують перебувати на дні турнірної таблиці УПЛ. Для Володимира Шарана цей матч став емоційним поверненням, проте розв'язати проблему втрати концентрації його підопічним ще належить у наступних турах.
