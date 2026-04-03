Трилер невдах: "Олександрія" втратила перемогу у божевільному матчі аутсайдерів УПЛ

УПЛ, 22-й тур

"Полтава" – "Олександрія" – 3:3

Голи: Дорошенко, 40, Кобзар, 60, Плахтир, 72 – Кастільйо, 7, Амарал, 31, 37

Бліцкриг віце-чемпіонів

Міжнародна пауза стала часом радикальних змін для "Олександрії". Після звільнення Кирила Нестеренка на тренерський місток повернувся Володимир Шаран – людина, з чиїм ім'ям пов'язані гучні успіхи клубу. Дебютний матч оновленої команди проти "Полтави" розпочався для гостей як справжня казка.

Вже на 7-й хвилині "Олександрія" вийшла вперед: Кастільйо вдало замкнув подачу Цари після кутового. Гості продовжували тиснути, і до середини першого тайму рахунок став розгромним. Амарал спочатку реалізував контратаку, а за кілька хвилин оформив дубль неймовірним ударом "за комірець" голкіперу – 0:3.

Неймовірний камбек "Полтави"

Попри катастрофічний початок, господарі поля не опустили руки. Поворотним моментом став гол Дорошенка наприкінці першого тайму, який повернув матчу інтригу. Після перерви "Полтава" остаточно перехопила ініціативу, скориставшись розкоординацією в захисті олександрійців.

Екс-гравець "Олександрії" Кобзар, щойно вийшовши на заміну, розстріляв ворота колишньої команди після розіграшу стандарту. Остаточний паритет встановив Плахтир: його гарматний постріл з-за меж штрафного майданчика не залишив шансів голкіперу Долгому.

У компенсований час "Олександрія" мала шикарну нагоду вирвати три очки, проте Царі забракло влучності у вирішальний момент. У підсумку – бойова нічия 3:3, яка залишає обидва колективи у небезпечній зоні вильоту.

Турнірне становище

Після 22-х турів "Олександрія" та "Полтава" продовжують перебувати на дні турнірної таблиці УПЛ. Для Володимира Шарана цей матч став емоційним поверненням, проте розв'язати проблему втрати концентрації його підопічним ще належить у наступних турах.