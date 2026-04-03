Триллер неудачников: "Александрия" упустила победу в сумасшедшем матче аутсайдеров УПЛ

УПЛ, 22-й тур

"Полтава" - "Александрия" - 3:3

Голы: Дорошенко, 40, Кобзарь, 60, Плахтырь, 72 - Кастильо, 7, Амарал, 31, 37

Блицкриг вице-чемпионов

Международная пауза стала временем радикальных изменений для "Александрии". После увольнения Кирилла Нестеренко на тренерский мостик вернулся Владимир Шаран - человек, с чьим именем связаны громкие успехи клуба. Дебютный матч обновленной команды против "Полтавы" начался для гостей как настоящая сказка.

Уже на 7-й минуте "Александрия" вышла вперед: Кастильо удачно замкнул подачу Цары после углового. Гости продолжали давить, и к середине первого тайма счет стал разгромным. Амарал сначала реализовал контратаку, а через несколько минут оформил дубль невероятным ударом "за шиворот" голкиперу - 0:3.

Невероятный камбэк "Полтавы"

Несмотря на катастрофическое начало, хозяева поля не опустили руки. Поворотным моментом стал гол Дорошенко в конце первого тайма, который вернул матчу интригу. После перерыва "Полтава" окончательно перехватила инициативу, воспользовавшись раскоординацией в защите александрийцев.

Экс-игрок "Александрии" Кобзарь, только выйдя на замену, расстрелял ворота бывшей команды после розыгрыша стандарта. Окончательный паритет установил Плахтырь: его пушечный выстрел из-за пределов штрафной площадки не оставил шансов голкиперу Долгому.

В компенсированное время "Александрия" имела шикарную возможность вырвать три очка, однако Царе не хватило точности в решающий момент. В итоге - боевая ничья 3:3, которая оставляет оба коллектива в опасной зоне вылета.

Турнирное положение

После 22-х туров "Александрия" и "Полтава" продолжают находиться на дне турнирной таблицы УПЛ. Для Владимира Шарана этот матч стал эмоциональным возвращением, однако решить проблему потери концентрации его подопечным еще предстоит в следующих турах.