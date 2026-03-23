ua en ru
Пн, 23 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Олександрія" призначила нового тренера: хто рятуватиме віце-чемпіонів від вильоту з УПЛ

16:02 23.03.2026 Пн
2 хв
Іменитий наставник очолив "містян" втретє в кар'єрі
aimg Андрій Костенко
"Олександрія" призначила нового тренера: хто рятуватиме віце-чемпіонів від вильоту з УПЛ Володимир Шаран (фото ФК "Олександрія")

Керівництво "Олександрії" не забарилося з вибором нового наставника. Лише за кілька годин після відставки Кирила Нестеренка клуб офіційно оголосив про призначення Володимира Шарана. Для 54-річного тренера це вже третє пришестя до команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Олександрії".

Читайте також: Усик отримав особливе призначення в клубі УПЛ і готує гучну реформу

Місія: вижити в еліті

Повернення Шарана відбулося у найскладніший період для клубу за останні роки. "Олександрія", яка минулого сезону під керівництвом Руслана Ротаня виборола "срібло", зараз перебуває у зоні прямого вильоту:

  • 15-те місце у таблиці УПЛ;
  • лише 11 очок після 21 туру;
  • 8 балів відставання від зони перехідних матчів.

У клубі впевнені, що саме Шаран є тією постаттю, яка здатна навести лад.

"Його досвід, характер та розуміння філософії нашої команди – це фундаментальні якості, які потрібні клубу сьогодні", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Шаран і "Олександрія"

Новий тренер вже очолював клуб у 2010-2011 та 2013-2021 роках. Він приводив команду до бронзових нагород чемпіонату-2018/19. Також під керівництвом Шарана "містяни" грали в груповому раунді Ліги Європи-2019/20.

Останнім часом фахівець працював з "Олександрією-2" у Другій лізі.

Перший іспит для нового тренерського штабу відбудеться вже після міжнародної паузи. 3 квітня "Олександрія" на виїзді зіграє проти останньої команди УПЛ – "Полтави".

Раніше ми розповіли про ключові події 21-го туру української Прем'єр-ліги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Александрия
Новини
Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт
Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт
Аналітика
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади