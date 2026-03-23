"Олександрія" призначила нового тренера: хто рятуватиме віце-чемпіонів від вильоту з УПЛ

Керівництво "Олександрії" не забарилося з вибором нового наставника. Лише за кілька годин після відставки Кирила Нестеренка клуб офіційно оголосив про призначення Володимира Шарана. Для 54-річного тренера це вже третє пришестя до команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Олександрії" .

Місія: вижити в еліті

Повернення Шарана відбулося у найскладніший період для клубу за останні роки. "Олександрія", яка минулого сезону під керівництвом Руслана Ротаня виборола "срібло", зараз перебуває у зоні прямого вильоту:

15-те місце у таблиці УПЛ;

лише 11 очок після 21 туру;

8 балів відставання від зони перехідних матчів.

У клубі впевнені, що саме Шаран є тією постаттю, яка здатна навести лад.

"Його досвід, характер та розуміння філософії нашої команди – це фундаментальні якості, які потрібні клубу сьогодні", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Шаран і "Олександрія"

Новий тренер вже очолював клуб у 2010-2011 та 2013-2021 роках. Він приводив команду до бронзових нагород чемпіонату-2018/19. Також під керівництвом Шарана "містяни" грали в груповому раунді Ліги Європи-2019/20.

Останнім часом фахівець працював з "Олександрією-2" у Другій лізі.

Перший іспит для нового тренерського штабу відбудеться вже після міжнародної паузи. 3 квітня "Олександрія" на виїзді зіграє проти останньої команди УПЛ – "Полтави".