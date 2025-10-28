Три драми за день: хто пройшов до 1/4 фіналу Кубка України

"Чернігів" переміг після серії пенальті

У Чернігові зійшлися представники Першої та Другої ліг - "Чернігів" та "Лісне". Основний час завершився нічиєю 1:1: спочатку Анатолій Романченко реалізував пенальті на 78-й хвилині, а вже у компенсований час колишній гравець "Динамо" Сергій Рибалка відновив рівновагу.

Доля путівки до чвертьфіналу вирішилася у серії пенальті, де голкіпер "Чернігова" Максим Татаренко відбив два удари та став головним героєм зустрічі. Його команда перемогла з рахунком 4:3 у післяматчевій серії.

"Буковина" переграла "Ниву" в домашньому матчі

У Чернівцях місцева "Буковина" виявилася сильнішою за тернопільську "Ниву". Господарі вирішили долю матчу ще у першому таймі, коли забили двічі - Євген Підлепенець відкрив рахунок на 37-й хвилині, а через кілька хвилин Петро Стасюк подвоїв перевагу.

У другому таймі гра заспокоїлася, а єдиний гол гостей на рахунку Андрія Бея, який відзначився вже у компенсований час. "Буковина" впевнено крокує до чвертьфіналу турніру.

"Локомотив" вирвав перемогу в меншості

Ще один чвертьфіналіст визначився у Києві, де "Локомотив" приймав вінницьку "Ниву".

Господарі залишилися вдесятьох після вилучення Сахненка на 78-й хвилині, однак змогли вирвати перемогу - у компенсований час Коновалов забив єдиний гол матчу.