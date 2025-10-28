Три драми за день: хто пройшов до 1/4 фіналу Кубка України

У неділю, 28 жовтня, відбулися три матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26. За підсумками ігор до чвертьфіналу турніру пробилися "Буковина", "Чернігів" і київський "Локомотив".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
У Чернігові зійшлися представники Першої та Другої ліг - "Чернігів" та "Лісне". Основний час завершився нічиєю 1:1: спочатку Анатолій Романченко реалізував пенальті на 78-й хвилині, а вже у компенсований час колишній гравець "Динамо" Сергій Рибалка відновив рівновагу.
Доля путівки до чвертьфіналу вирішилася у серії пенальті, де голкіпер "Чернігова" Максим Татаренко відбив два удари та став головним героєм зустрічі. Його команда перемогла з рахунком 4:3 у післяматчевій серії.
У Чернівцях місцева "Буковина" виявилася сильнішою за тернопільську "Ниву". Господарі вирішили долю матчу ще у першому таймі, коли забили двічі - Євген Підлепенець відкрив рахунок на 37-й хвилині, а через кілька хвилин Петро Стасюк подвоїв перевагу.
У другому таймі гра заспокоїлася, а єдиний гол гостей на рахунку Андрія Бея, який відзначився вже у компенсований час. "Буковина" впевнено крокує до чвертьфіналу турніру.
Ще один чвертьфіналіст визначився у Києві, де "Локомотив" приймав вінницьку "Ниву".
Господарі залишилися вдесятьох після вилучення Сахненка на 78-й хвилині, однак змогли вирвати перемогу - у компенсований час Коновалов забив єдиний гол матчу.
Програма 1/8 фіналу Кубка України-2025/26 продовжиться 29 жовтня. Головною подією стане українське Класичне - матч між "Динамо" та "Шахтарем", який розпочнеться о 18:00.
Раніше ми розповіли, хто став найкращим футболістом і тренером 10-го туру УПЛ.
Також дивіться повний розклад матчів і трансляцій 1/8 фіналу Кубка України.