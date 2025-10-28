ua en ru
"Динамо" – "Шахтар" та інші: повний розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу Кубка України

Вівторок 28 жовтня 2025 08:46
UA EN RU
"Динамо" – "Шахтар" та інші: повний розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу Кубка України Фото: "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться двічі протягом тижня (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

28-30 жовтня відбуваються матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Вже на цій стадії вболівальники побачать класичне протистояння вітчизняних грандів.

Повний розклад матчів та трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Хто зіграє в 1/8-й

До даної стадії змагання вийшло 16 команд. З них лише 5 – з елітного дивізіону. 7 команд представляють Першу лігу, ще 3 – Другу, також зіграє один представник аматорського футболу.

Центральним стане протистояння вітчизняних грандів – київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Поєдинок стане домашнім для "біло-синіх" та відбудеться в середу, 29 жовтня, початок – о 18:00.

Повний розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України

28 жовтня (вівторок)

  • 12:00, "Чернігів" (1 ліга) – "Лісне" (Київ, 2 ліга)
  • 14:30, "Буковина" (Чернівці, 1 ліга) – "Нива" (Тернопіль, 1 ліга)
  • 14:30, "Локомотив" (Київ, 2 ліга) – "Нива" (Вінниця, 2 ліга)

29 жовтня (середа)

  • 12:00, "Вікторія" (Суми, 1 ліга) – "Інгулець" (Петрове, 1 ліга)
  • 14:30, ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – "Рух" (Львів, УПЛ)
  • 18:00, "Динамо" (Київ, УПЛ) – "Шахтар" (Донецьк, УПЛ)

30 жовтня (четвер)

  • 12:00, "Агротех" (Тишківка, аматори) – "Фенікс-Маріуполь" (1 л)
  • 17:00, "Металіст 1925" (Харків, УПЛ) – "Агробізнес" (Волочиськ, 1 л)

&quot;Динамо&quot; – &quot;Шахтар&quot; та інші: повний розклад матчів та трансляцій 1/8 фіналу Кубка України

Згідно з регламентом, переможець визначається в одному матчі. Якщо 90 хвилин завершуються нічийним результатом, команди одразу пробивають серію післяматчевих пенальті, без екстратаймів.

Два Класичних поспіль

На українських вболівальників чекають два Класичних поспіль.

2 листопада, о 18:00 "Шахтар" та "Динамо" знову зіграють між собою, але вже в рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Матч буде домашнім для "гірників".

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже наживо канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми повідомили, що УПЛ відмовилась від "Маріуполя" та "Десни".

Також читайте про свіжий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу та України.

