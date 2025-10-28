ua en ru
Клуб з прифронтового міста першим вийшов у чвертьфінал Кубка України (відео)

Вівторок 28 жовтня 2025 14:51
Клуб з прифронтового міста першим вийшов у чвертьфінал Кубка України (відео) Фото: "Чернігів" – перший чвертьфіналіст Кубка України (ФК "Чернігів")
Автор: Андрій Костенко

Клуб Першої ліги "Чернігів" вийшов до 1/4 фіналу Кубка України-2025/25. У драматичному матчі команда з прифронтового міста перемогла друголігове "Лісне", що представляє столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Кубок України, 1/8 фіналу

"Чернігів" – "Лісне" – 1:1, по пенальті – 4:3

Голи: Романченко, 78 (пенальті) – Рибалка, 90+5 (пенальті)

Два пенальті в основний час

Майже весь основний час поєдинку пройшов без голів, і лише під завісу м'яч вперше опинився в сітці. На 78-й хвилині господарі повели завдяки пенальті у виконанні Анатолія Романченка.

Однак "Лісне" не здавалося. За столичну команду весь матч провів колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Сергій Рибалка. А вже за рахунку 0:1 на полі з'явився легендарний екс-динамівець Денис Гармаш.

Завдяки досвіду цих гравців та наполегливості їхніх партнерів "Лісне" в компенсований час заробило право на пенальті, який реалізував Рибалка – 1:1.

Гармаш забив, але цього було замало

Згідно з новим регламентом Кубка, додатковий час не призначався, а команди одразу виконували серію післяматчевих 11-метрових ударів.

Героєм зустрічі став воротар "Чернігова" Максим Татаренко, який відбив два удари суперників.

Попри те, що Гармаш та Рибалка свої спроби реалізували, цього виявилося замало – двоє їхніх партнерів з "Лісного" схибили.

У підсумку перемога господарів у серії – 4:3.

Історичний вихід до чвертьфіналу

Таким чином, "Чернігів" продовжує боротьбу в Кубку України, оформивши історичний вихід до чвертьфіналу.

Команда потрапила в 1/8 фіналу завдяки технічній перемозі над "Кривбасом", а тепер вибила з турніру колектив із колишніми динамівцями.

Чернігів Кубок України Футбол
