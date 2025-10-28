Три драмы за день: кто прошел в 1/4 финала Кубка Украины

"Чернигов" победил после серии пенальти

В Чернигове сошлись представители Первой и Второй лиг - "Чернигов" и "Лесное". Основное время завершилось ничьей 1:1: сначала Анатолий Романченко реализовал пенальти на 78-й минуте, а уже в компенсированное время бывший игрок "Динамо" Сергей Рыбалка восстановил равновесие.

Судьба путевки в четвертьфинал решилась в серии пенальти, где голкипер "Чернигова" Максим Татаренко отразил два удара и стал главным героем встречи. Его команда победила со счетом 4:3 в послематчевой серии.

"Буковина" переиграла "Ниву" в домашнем матче

В Черновцах местная "Буковина" оказалась сильнее тернопольской "Нивы". Хозяева решили судьбу матча еще в первом тайме, когда забили дважды - Евгений Пидлепенец открыл счет на 37-й минуте, а через несколько минут Петр Стасюк удвоил преимущество.

Во втором тайме игра успокоилась, а единственный гол гостей на счету Андрея Бея, который отличился уже в компенсированное время. "Буковина" уверенно шагает в четвертьфинал турнира.

"Локомотив" вырвал победу в меньшинстве

Еще один четвертьфиналист определился в Киеве, где "Локомотив" принимал винницкую "Ниву".

Хозяева остались вдесятером после удаления Сахненко на 78-й минуте, однако смогли вырвать победу - в компенсированное время Коновалов забил единственный гол матча.