Третій "Аватар" уже серед хітів року: перші цифри вражають

"Аватар: Вогонь і попіл": що відомо про успіх фільму

Прем’єра стрічки відбулася 19 грудня, і вже з перших днів стало зрозуміло: Кемерон знову підтвердив статус одного з найуспішніших режисерів в історії кіно. "Вогонь і попіл" показав другий найкращий глобальний старт року, поступившись лише анімаційному хіту "Зоотрополіс-2".

У Північній Америці фільм заробив 88 млн доларів. Цей результат поступається дебютним зборам "Аватар: Шлях води", який у 2022 році стартував зі 134 млн, однак перевищує показники першого "Аватара" 2009 року, що зібрав 77 млн доларів за стартовий вікенд.

Основний фінансовий успіх, як і прогнозували аналітики, забезпечив міжнародний прокат - 257 млн доларів, з яких 58 млн припало на Китай.

Перший вікенд зборів для "Аватара" - не показник?

Аналітики наголошують, що для фільмів Джеймса Кемерона традиційно не вирішальним є "вибуховий" старт.

Так, попередні частини франшизи демонстрували так звані "довгі ноги" - поступове, але стабільне зростання зборів упродовж кількох місяців, особливо під час різдвяно-новорічного періоду. Цей сценарій може повторитися і з "Вогнем і попелом", адже стрічка отримала найвищу оцінку глядачів від CinemaScore - "A".

Додатковим фактором успіху стали преміумформати. Близько двох третин касових зборів принесли покази в IMAX та 3D, що вкотре підтверджує: аудиторія готова платити більше за масштабне візуальне шоу, яким давно славиться франшиза "Аватар".

Кемерон - один з найкасовіших режисерів

Завдяки новому фільму загальні світові збори трилогії перевищили 5,6 млрд доларів, що зміцнило унікальний статус Кемерона в історії кінематографа. Він залишається єдиним режисером, чиї одразу три картини входять до десятки найкасовіших фільмів усіх часів:

"Аватар" (2009) - 2,92 млрд доларів

"Аватар: Шлях води" (2022) - 2,3 млрд доларів

"Титанік" (1997) - 2,26 млрд доларів.

Подальша доля франшизи наразі напряму залежить від фінансової динаміки "Вогню і попелу". Хоча сценарії четвертої та п’ятої частин уже готові, а частину матеріалу навіть відзнято, студії Disney та 20th Century очікують переконливих фінансових результатів.

За даними інсайдерів, бюджет третьої частини перевищив 350 млн доларів, не враховуючи витрати на маркетинг.

Окремим викликом для прокату став значний хронометраж фільму - 3 години 17 хвилин, що обмежує кількість сеансів у кінотеатрах. Втім, досвід показує, що для фанатів творчості Кемерона тривалість його картин ніколи не була перешкодою. Особливо, коли йдеться про масштабну історію Пандори.