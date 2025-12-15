ua en ru
"Зоотрополіс 2" став найкасовішим голлівудським фільмом 2025 року: і це не єдиний рекорд

Понеділок 15 грудня 2025 12:45
UA EN RU
"Зоотрополіс 2" став найкасовішим голлівудським фільмом 2025 року: і це не єдиний рекорд Кадр з мультфільма "Зоотрополіс-2" 
Автор: Поліна Іваненко

Мультфільм "Зоотрополіс-2" від Disney офіційно визнано найкасовішим голлівудським релізом 2025 року. Картина про пригоди кролиці Джуді та лиса Ніка зібрала вражаючі 1,13 млрд доларів у світовому прокаті лише за 20 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Variety.

Що відомо про успіх "Зоотрополіс-2"

Сиквел "Зоотрополіса" обійшов попереднього лідера року - ігрову версію "Ліло і Стіча", яка зібрала "всього" 1,03 млрд доларів, і одночасно побив рекорд за швидкістю зборів серед сімейної аудиторії: позначку у один мільярд він подолав лише за 17 днів. Це також найкращий результат для будь-якої анімаційної стрічки Disney за всю історію студії.

Зазначимо, що основну частину касових зборів принесла міжнародна аудиторія.

Міжнародні збори "Зоотрополіса-2" вже досягли приблизно 878 млн доларів, з яких понад 500 мільйонів припали на Китай.

Таким чином, сиквел став другою анімаційною стрічкою в історії, яка змогла заробити більше одного мільярда доларів виключно на закордонних ринках після "Думками навиворіт‑2".

"Високий попит на картину у Китаї особливо примітний, враховуючи, що останніми роками голлівудські релізи там не завжди знаходили аудиторію", - пише Variety.

Водночас на світовому рівні "Зоотрополіс-2" посідає сьоме місце серед найкасовіших анімаційних проектів усіх часів. Стрічка обігнала оригінальний мультфільм 2016 року та минулорічне продовження "Ваяни", і попереду у нього ще Різдвяний сезон - традиційно сильний для сімейного прокату, який може додатково збільшити показники Disney.

&quot;Зоотрополіс 2&quot; став найкасовішим голлівудським фільмом 2025 року: і це не єдиний рекордКадр з мультфільма "Зоотрополіс-2"

"Зоотрополіс-2" - не найкасовіший у світі. Хто на 1 місці?

Попри успіхи студії, абсолютним лідером світового прокату 2025 року залишається китайський анімаційний блокбастер "Нечжа-2" ("Нечжа, дитя демона, перемагає Царя Драконів) з рекордними 2,2 млрд доларів.

Проте серед голлівудських релізів "Зоотрополіс-2" наразі поза конкуренцією і підтверджує статус Disney як лідера на ринку сімейної анімації.

У той же час студія має й менш успішні проєкти: політична драма "Елла Маккей" провалилася у прокаті, зібравши лише 2,4 млн доларів при бюджеті у 35 мільйонів, що підкреслює контраст між хітами сімейного жанру та іншими напрямами студії.

Однак Disney ще має шанси закрити рік на високій ноті: третя частина "Аватар" ("Аватар: Вогонь і попіл"), прем’єра якої запланована на 19 грудня, може суттєво змінити картину річного прокату.

