"Потяг до Різдва", "Аватар", "Анаконда": головні кінопрем'єри грудня 2025

Понеділок 01 грудня 2025 22:54
"Потяг до Різдва", "Аватар", "Анаконда": головні кінопрем'єри грудня 2025 Кадр з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"
Автор: Іванна Пашкевич

У грудні 2025 року кіноманів чекає справжній святковий вибух прем’єр - від теплої різдвяної казки до масштабних пригод і напруженого трилера. На великі екрани виходять одразу кілька гучних новинок, серед яких довгоочікувані стрічки "Потяг до Різдва", нова частина "Аватара" та перезапуск легендарної "Анаконди".

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Потяг до Різдва

  • У кінотеатрах з 1 грудня

Українська святкова комедія продовжує історію хіта "Потяг у 31 грудня", який став одним із найкасовіших фільмів 2025 року.

Цього разу пасажири випадкового рейсу знову опиняються разом - уже напередодні Різдва.

За сюжетом, у потязі зустрічаються люди з абсолютно різними характерами, проблемами й мріями.

Через обставини їм доводиться разом готувати святкову вечерю просто у вагоні-ресторані. Легка атмосфера, гумор і різдвяний настрій - головні складові стрічки.

У фільмі знову з’являться Станіслав Боклан, Ганна Кузіна, Лілія Ребрик і Юрій Горбунов.

Також до акторського складу приєдналися Антоніна Хижняк, Христина Федорак, Валентин Томусяк та Назар Задніпровський.

П’ять ночей у Фредді 2

  • У кінотеатрах з 4 грудня

Продовження популярної горор-франшизи знову повертає глядачів у моторошний світ аніматроніків.

Подробиці нової частини тримають у таємниці, але творці обіцяють ще більше напруги, смертельно небезпечних пасток і нових загадок.

До своїх ролей повертаються Джош Гатчерсон та Елізабет Лейл, а також з’являються Меттью Ліллард і Скіт Ульріх.

Інсайдери

  • У кінотеатрах з 4 грудня

Динамічний екшен із Дейвом Батістою та Боббі Каннавале. За сюжетом, агенти з боротьби з наркотиками виходять на злочинну групу, яка виявляється… дітьми самих правоохоронців.

Стрічка поєднує кримінальний бойовик із драмою батьків і дітей.

Сентиментальна цінність

  • У кінотеатрах з 4 грудня

Нова драма Йоакіма Трієра зворушує історією сімейних травм, мистецтва та складних стосунків між батьками й дітьми.

У центрі сюжету - дві сестри, які після років відчуження знову зустрічаються з батьком-режисером.

Він планує зняти фільм у домі їхнього дитинства й пропонує головну роль доньці-акторці.

Проте відмова запускає ланцюг болісних подій, конфліктів і спроб примирення.

У головних ролях - Стеллан Скарсгард, Ренате Рейнсве та Ель Феннінг.

Вічність

  • У кінотеатрах з 4 грудня

Романтична комедія з глибоким філософським підтекстом. Головна героїня стоїть перед непростим вибором - між чоловіком, з яким прожила життя, і першим коханням, яке загинуло багато років тому, але «чекає» її по той бік вічності.

У ролях - Елізабет Олсен, Майлз Теллер та Каллум Тернер. Картину вже називають однією з найніжніших історій цієї зими.

Жодного вибору

  • У кінотеатрах з 11 грудня

Сатиричний трилер Пак Чханука розповідає про менеджера паперової фабрики, який після десятків років роботи втрачає посаду. У відчаї він вирішує боротися з конкурентами будь-якими методами.

Фільм поєднує чорний гумор, соціальну критику та радикальні сюжетні рішення - з візуальним стилем, за який режисера знають у всьому світі.

Монстр під ліжком

  • У кінотеатрах з 11 грудня

Сюрреалістичний екшн-горор про 8-річну дівчинку, яка переконана, що під її ліжком живе монстр. За допомогою вона звертається до сусіда - найманого вбивці.

У ролях - Мадс Міккельсен і Сігурні Вівер. Стрічка поєднує чорний гумор, жорсткий екшен та стильну візуальну подачу.

Аватар: Вогонь і попіл

  • У кінотеатрах з 18 грудня

Третя частина культової франшизи Джеймса Кемерона відкриє нову сторінку у світі Пандори.

Глядачі побачать нове плем’я наві, яке мешкає серед вулканів, і стануть свідками ще масштабнішого протистояння з людством.

На глядачів чекає новий рівень екшену, спецефектів і драматичних подій.

Вполювати мишу. Різдвяна бійка

  • У кінотеатрах з 18 грудня

Різдвяна анімаційна пригода для всієї родини. Мишача сім’я готується до свят у своєму будинку, але несподівано туди заселяються люди.

Починається справжня "війна" за територію з кумедними ситуаціями, яскравими сценами та святковим настроєм.

Анаконда

  • У кінотеатрах з 25 грудня

Ремейк культового фільму 1997 року з елементами комедії. Друзі дитинства вирішують зняти власну версію "Анаконди", але зйомки в джунглях перетворюються на справжній кошмар.

У головних ролях - Джек Блек і Пол Радд. Стрічка обіцяє два години адреналіну, гумору й небезпечних пригод.

