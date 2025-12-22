Третий "Аватар" уже среди хитов года: первые цифры впечатляют

"Аватар: Огонь и пепел": что известно об успехе фильма

Премьера ленты состоялась 19 декабря, и уже с первых дней стало понятно: Кэмерон вновь подтвердил статус одного из самых успешных режиссеров в истории кино. "Огонь и пепел" показал второй лучший глобальный старт года, уступив лишь анимационному хиту "Зоотрополис-2".

В Северной Америке фильм заработал 88 млн долларов. Этот результат уступает дебютным сборам "Аватар: Путь воды", который в 2022 году стартовал со 134 млн, однако превышает показатели первого "Аватара" 2009 года, собравшего 77 млн долларов за стартовый уикенд.

Основной финансовый успех, как и прогнозировали аналитики, обеспечил международный прокат - 257 млн долларов, из которых 58 млн пришлось на Китай.

Первый уикенд сборов для "Аватара" - не показатель?

Аналитики отмечают, что для фильмов Джеймса Кэмерона традиционно не решающим является "взрывной" старт.

Так, предыдущие части франшизы демонстрировали так называемые "длинные ноги" - постепенный, но стабильный рост сборов в течение нескольких месяцев, особенно во время рождественско-новогоднего периода. Этот сценарий может повториться и с "Огнем и пеплом", ведь лента получила самую высокую оценку зрителей от CinemaScore - "A".

Дополнительным фактором успеха стали премиум-форматы. Около двух третей кассовых сборов принесли показы в IMAX и 3D, что еще раз подтверждает: аудитория готова платить больше за масштабное визуальное шоу, которым давно славится франшиза "Аватар".

Кэмерон - один из самых кассовых режиссеров

Благодаря новому фильму общие мировые сборы трилогии превысили 5,6 млрд долларов, что укрепило уникальный статус Кэмерона в истории кинематографа. Он остается единственным режиссером, чьи сразу три картины входят в десятку самых кассовых фильмов всех времен:

"Аватар" (2009) - 2,92 млрд долларов

"Аватар: Путь воды" (2022) - 2,3 млрд долларов

"Титаник" (1997) - 2,26 млрд долларов.

Дальнейшая судьба франшизы сейчас напрямую зависит от финансовой динамики "Огня и пепла". Хотя сценарии четвертой и пятой частей уже готовы, а часть материала даже отснята, студии Disney и 20th Century ожидают убедительных финансовых результатов.

По данным инсайдеров, бюджет третьей части превысил 350 млн долларов, не считая расходов на маркетинг.

Отдельным вызовом для проката стал значительный хронометраж фильма - 3 часа 17 минут, что ограничивает количество сеансов в кинотеатрах. Впрочем, опыт показывает, что для фанатов творчества Кэмерона продолжительность его картин никогда не была препятствием. Особенно, когда речь идет о масштабной истории Пандоры.