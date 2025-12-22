Третий "Аватар" уже среди хитов года: первые цифры впечатляют

Третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона "Аватар: Огонь и пепел" (Avatar: Fire and Ash) уверенно стартовала в мировом прокате, собрав 345 млн долларов за первый уикенд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Variety.
Премьера ленты состоялась 19 декабря, и уже с первых дней стало понятно: Кэмерон вновь подтвердил статус одного из самых успешных режиссеров в истории кино. "Огонь и пепел" показал второй лучший глобальный старт года, уступив лишь анимационному хиту "Зоотрополис-2".
В Северной Америке фильм заработал 88 млн долларов. Этот результат уступает дебютным сборам "Аватар: Путь воды", который в 2022 году стартовал со 134 млн, однако превышает показатели первого "Аватара" 2009 года, собравшего 77 млн долларов за стартовый уикенд.
Основной финансовый успех, как и прогнозировали аналитики, обеспечил международный прокат - 257 млн долларов, из которых 58 млн пришлось на Китай.
Аналитики отмечают, что для фильмов Джеймса Кэмерона традиционно не решающим является "взрывной" старт.
Так, предыдущие части франшизы демонстрировали так называемые "длинные ноги" - постепенный, но стабильный рост сборов в течение нескольких месяцев, особенно во время рождественско-новогоднего периода. Этот сценарий может повториться и с "Огнем и пеплом", ведь лента получила самую высокую оценку зрителей от CinemaScore - "A".
Дополнительным фактором успеха стали премиум-форматы. Около двух третей кассовых сборов принесли показы в IMAX и 3D, что еще раз подтверждает: аудитория готова платить больше за масштабное визуальное шоу, которым давно славится франшиза "Аватар".
Благодаря новому фильму общие мировые сборы трилогии превысили 5,6 млрд долларов, что укрепило уникальный статус Кэмерона в истории кинематографа. Он остается единственным режиссером, чьи сразу три картины входят в десятку самых кассовых фильмов всех времен:
Дальнейшая судьба франшизы сейчас напрямую зависит от финансовой динамики "Огня и пепла". Хотя сценарии четвертой и пятой частей уже готовы, а часть материала даже отснята, студии Disney и 20th Century ожидают убедительных финансовых результатов.
По данным инсайдеров, бюджет третьей части превысил 350 млн долларов, не считая расходов на маркетинг.
Отдельным вызовом для проката стал значительный хронометраж фильма - 3 часа 17 минут, что ограничивает количество сеансов в кинотеатрах. Впрочем, опыт показывает, что для фанатов творчества Кэмерона продолжительность его картин никогда не была препятствием. Особенно, когда речь идет о масштабной истории Пандоры.
Вас также может заинтересовать