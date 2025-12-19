Тіна Кароль переспівала "Шиншилу" українською: як тепер звучить пісня

Артистка цього року відзначає 20 років творчої діяльності.

З цієї нагоди вона готує до релізу альбом "Кохання. Сльози. Маніфест", до якого увійдуть 33 найвідоміші композиції з різних періодів кар’єри.

"Кохання. Сльози. Маніфест" - альбом про любов як опору, про сльози як досвід і про внутрішній маніфест як силу жінки", - поділилася виконавиця.

Як зазначається, 13 треків платівки раніше були російськомовними.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Для нового альбому Тіна Кароль переосмислила їх українською мовою, зробивши не буквальний переклад, а авторську адаптацію з оновленими смислами.

Реліз альбому запланований на 20 березня. Першим синглом з майбутньої платівки стала саме "Шиншила" - пісня, яка вийшла близько 15 років тому і тепер отримала нове життя.

Разом із треком співачка також презентувала оновлений кліп, у якому збережено іронічний настрій композиції та підкреслено її нове звучання.