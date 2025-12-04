"Це не формат". Тіна Кароль пригадала, як на радіо не приймали українські пісні
Тіна Кароль розповіла про початок музичної кар'єри. Вона пригадала, як на радіо не приймали її українські композиції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Радіо Хартія".
Що сказала Кароль про українські пісні на радіо
Свою першу пісню вона принесла на радіо у 2005 році. Тоді вона вперше почула фразу "не формат".
"Перша пісня. І це не формат, вони мені говорять. Що значить формат? Хто придумав це слово? Це слово насправді прийшло з Росії", - розповіла співачка.
Як з'ясувалося, це була композиція "Намалюю тобі зорі".
"Я принесла "Выше облаков", тому що українську не взяли. А чого не взяли? Тому що вона занадто вокальна, занадто музична українською. Вони не хотіли брати", - поділилася вона.
Жадан та Кароль обговорили розвиток української музики (скриншот)
Співачка наголосила, що ті ж люди, які тоді їй відмовляли й фактично займалися русифікацією музичної індустрії, продовжують працювати далі.
"І ці люди - вони знають, що я за це говорю дуже відкрито - все одно стоять у джерел радіостанцій. Вони теж змінились, в них теж відкрились очі, назвемо це так. Але саме вони й казали: "Це не формат". Ну добре, вони працівники деякої системи були", - зазначила вона.
Співрозмовник артистки Сергій Жадан підтвердив її слова та пояснив, чому в той період значна частина українського радіоринку працювала таким чином.
"Більшість радіостанцій у 2000-2010 роки фактично контролювалися Росією. Власне і формати визначалися звідти", - додав він.
Сергій Жадан про українську музику (скриншот)
Як змінилася музична індустрія
За словами Кароль, музична індустрія сьогодні змінилася на краще. Завдяки розвитку соцмереж у багатьох артистів з'явилася можливість стати видимими.
"Можна казати що завгодно: любите, не любите ту Кароль і так далі. Але я є професіонал у своїй справі, і я знаю її досконало. І мене вражає те, що з'явилась альтернативна музика, зовсім інші стилі поєднання, і цих нових виконавців, нові імена готові сприймати. Тобто радіо вже не є тим, хто контролює смак покоління та свідомість", - заявила вона.
