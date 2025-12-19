Тина Кароль перепела "Шиншилу" на украинском: как теперь звучит песня

Артистка в этом году отмечает 20 лет творческой деятельности.

По этому случаю она готовит к релизу альбом "Любовь. Слезы. Манифест", в который войдут 33 самые известные композиции из разных периодов карьеры.

"Любовь. Слезы. Манифест" - альбом о любви как опоре, о слезах как опыте и о внутреннем манифесте как силе женщины", - поделилась исполнительница.

Как отмечается, 13 треков пластинки ранее были русскоязычными.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Для нового альбома Тина Кароль переосмыслила их на украинском языке, сделав не буквальный перевод, а авторскую адаптацию с обновленными смыслами.

Релиз альбома запланирован на 20 марта. Первым синглом с будущей пластинки стала именно "Шиншила" - песня, которая вышла около 15 лет назад и теперь получила новую жизнь.

Вместе с треком певица также представила обновленный клип, в котором сохранено ироническое настроение композиции и подчеркнуто ее новое звучание.