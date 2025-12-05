ua en ru
Шоу бізнес

"Є розрив". Тіна Кароль чесно висловилася про українців за кордоном (відео)

П'ятниця 05 грудня 2025 08:26
"Є розрив". Тіна Кароль чесно висловилася про українців за кордоном (відео) Тіна Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Тіна Кароль та Сергій Жадан обговорили зміни в українській музиці за роки повномасштабного російського вторгнення. Співачка зізналася, яку різницю помітила між аудиторією в Україні та за кордоном.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Радіо Хартія".

Що сказали Жадан та Кароль про українських слухачів

Музикант звернув увагу, що війна змінила українську аудиторію. У багатьох артистів вона значно помолодшала.

"Не тому, що старші люди перестали слухати, а тому, що наша українська аудиторія стала більше слухати свого", - поділився він.

Тіна Кароль, яка приїхала до Харкова на запис розмови, підтримала цю думку.

"Усвідомленість прийшла", - зазначила вона.

&quot;Є розрив&quot;. Тіна Кароль чесно висловилася про українців за кордоном (відео)Кароль в розмові з Жаданом (скриншот)

"Є розрив між аудиторією за кордоном і в Україні"

Водночас співачка розповіла, з якою аудиторією працює за кордоном. Вона помітила значну різницю між слухачами в Україні та за її межами.

"Це публіка, яка була до 2022 року. Це чисто телевізійна аудиторія, яка чекає всього того, що колись було з екранів. Є розрив між аудиторією, яка за кордоном, і українцями, які живуть в Україні", - пояснила вона.

Артистка дала зрозуміти, що українці, які знаходяться за кордоном інакше сприймають інформацію.

"Тут (в Україні - ред) вона дуже швидко перепрацьовується. Всі вже більше знають і пісні, і образ чому змінився, наприклад. А там ще живуть все ж таки тим, з чим виїхали. Тобто губиться ця ниточка. Це не дуже ок. Погано навіть", - сказала вона.

&quot;Є розрив&quot;. Тіна Кароль чесно висловилася про українців за кордоном (відео)Жадан та Кароль про українців за кордоном (скриншот)

Водночас зірка зауважила, що саме культура здатна об'єднувати громадян та повертати їх додому.

"Цей місточок не можна губити навіть Україні з тими українцями, які виїхали вимушено. Культура - це буде саме той міст, який їх триматиме і повертатиме в спогади, в Україну", - зазначила вона.

Жадан теж зауважив, що люди за кордоном живуть з "іншою інтенсивністю". Він пригадав історію Андрія Хливнюка, якого публіка просила за кордоном заспівати старий репертуар "Бумбоксу" - російськомовні пісні.

"Часто наші співвітчизники, які три з половиною роки живуть у Польщі, Франції, Британії, Німеччині, не забули, що вони українці, і багато хто хоче повернутися. Але вони проживають цей час з іншою інтенсивністю і деякі речі відчувають інакше", - зауважив він.

У відповідь Кароль наголосила, що не варто засуджувати за це.

"Не треба їх за це ганьбити. Це просто сприйняття реальності таке. А ти робиш своє діло так, як собі уявляєш", - поділилася вона.

