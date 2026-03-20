Тіна Кароль переклала свої хіти українською: співачка презентувала ювілейний альбом

20 березня Тіна Кароль представила нову платівку "Кохання. Сльози. Маніфест.", яку присвятила 20-річчю своєї творчої діяльності. До релізу увійшли 33 композиції, які за роки стали знаковими для її слухачів, супроводжували важливі моменти в житті мільйонів людей і віддзеркалювали різні етапи самої артистки.

Про це пише РБК-Україна з посилання на Instagram зірки.

Які пісні Тіна Кароль вперше заспівала українською

Особливістю нового альбому став окремий блок із 13 добре відомих композицій, які раніше звучали російською, а тепер отримали нове життя українською мовою.

Йдеться не про буквальний переклад, а про глибоке творче переосмислення.

Так, в україномовному звучанні в альбомі з’явилися "Полюси", "Ніченька", "У неба попрошу", "Ти відпусти", "Життя продовжується", "Знайти своїх", "Здатись ти завжди встигнеш", "Пам’ятаю", "Вище хмар", "Люблю його", "Тепер я знаю".

Пояснюючи цю ідею, Тіна Кароль наголосила, що нове звучання пісень стало для неї органічним творчим процесом.

"Пісні ніколи не народжуються як завдання чи концепція. Вони завжди починаються з почуттів. Переосмислення пісень українською стало природним продовженням внутрішнього натхнення", - поділилася артистка.

Назва альбому "Кохання. Сльози. Маніфест." не випадкова, адже, за словами співачки, саме вона найточніше передає зміст і філософію цієї роботи та загалом її творчого шляху.

"Кохання для мене - це почуття, яке не підлягає жодним законам тяжіння і не має меж у часі. Ми відчуваємо його однаково сильно і до тих, хто поруч, і до тих, кого вже немає. Сльози - це не слабкість, а чесний прояв усього спектру емоцій, який проходить через людину", - розповіла артистка.

"Маніфест неможливо написати навмисно. Він з’являється тоді, коли ти говориш правду. Цей альбом - про чесність і про силу залишатися вірною собі і своїм принципам. Мій маніфест складається з кохання, сліз та сили особистості", - додала вона.

Разом із прем’єрою альбому виконавиця також повідомила про масштабний сольний концерт у київському Палаці спорту.

Виступ запланований на 19 вересня 2026 року.