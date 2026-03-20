Тина Кароль перевела свои хиты на украинский: певица презентовала юбилейный альбом

20 марта Тина Кароль представила новую пластинку "Кохання Сльози Маніфест", которую посвятила 20-летию своей творческой деятельности. В релиз вошли 33 композиции, которые за годы стали знаковыми для ее слушателей, сопровождали важные моменты в жизни миллионов людей и отражали разные этапы самой артистки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Какие песни Тина Кароль впервые спела на украинском языке

Особенностью нового альбома стал отдельный блок из 13 хорошо известных композиций, которые ранее звучали на русском, а теперь получили новую жизнь на украинском языке.

Речь идет не о буквальном переводе, а о глубоком творческом переосмыслении.

Так, в украиноязычном звучании в альбоме появились "Полюси", "Ніченька", "У неба попрошу", "Ти відпусти", "Життя продовжується", "Знайти своїх", "Здатись ти завжди встигнеш", "Пам’ятаю", "Вище хмар", "Люблю його", "Тепер я знаю".

Объясняя эту идею, Тина Кароль подчеркнула, что новое звучание песен стало для нее органическим творческим процессом.

"Песни никогда не рождаются как задача или концепция. Они всегда начинаются с чувств. Переосмысление песен на украинском стало естественным продолжением внутреннего вдохновения", - поделилась артистка.

Название альбома "Кохання. Сльози. Маніфест." не случайно, ведь, по словам певицы, именно оно наиболее точно передает содержание и философию этой работы и в целом ее творческого пути.

"Любовь для меня - это чувство, которое не подлежит никаким законам притяжения и не имеет границ во времени. Мы чувствуем ее одинаково сильно и к тем, кто рядом, и к тем, кого уже нет. Слезы - это не слабость, а честное проявление всего спектра эмоций, который проходит через человека", - рассказала артистка.

"Манифест невозможно написать намеренно. Он появляется тогда, когда ты говоришь правду. Этот альбом - о честности и о силе оставаться верной себе и своим принципам. Мой манифест состоит из любви, слез и силы личности", - добавила она.

Вместе с премьерой альбома исполнительница также сообщила о масштабном сольном концерте в киевском Дворце спорта.

Выступление запланировано на 19 сентября 2026 года.