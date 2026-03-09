Тіна Кароль різко відповіла зрадниці Лорак через звинувачення у "видавлюванні" зі сцени

Українська співачка Тіна Кароль під час концерту в Одесі різко відповіла Ані Лорак. Остання звинуватила її у нібито перешкоджанні розвитку кар’єри в Україні та цькуванні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в Телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула?".

Тіна Кароль відповіла на закиди зрадниці Лорак про "видавлюванні" з української сцени

Під час виступу Тіна Кароль емоційно прокоментувала слова "колеги".

"Зробити вибір і йти прямо, знаєте, не обертаючись взагалі ніколи. Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну. Я дуже хотіла це сказати", - зазначила Кароль.

Артистка натякнула на неприйнятну для неї поведінку Лорак та засудила її позицію під час війни. Наприкінці Кароль зробила різкий жест у бік колеги, що ще більше підкреслило її незгоду.

Контекст і позиція Лорак

За словами Ані Лорак, її активні гастролі в Росії розпочалися після участі в "Євробаченні-2008", де вона представляла Україну. Співачка вважає, що її популярність могла викликати заздрість у колег.

"Це все збіглося після "Євробачення". У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей у Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який обрушився на мене, звичайно, викликав неприємні почуття у людей… І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу, і ми дізнаємося всю правду", - сказала Лорак в останньому інтервю.

Вона також розповіла, що опинилася перед вибором - залишитися в Україні чи продовжувати кар’єру в Росії.

"Я завоювала все, що можливо в цій країні. Треба рухатися далі, розвиватися. І тоді тобі просто кажуть: або ти повинен залишитися, або ми тебе перекриваємо", - зазначила вона.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Претензії до Тіни Кароль

Лорак натякнула, що її проблеми з поверненням на українську сцену могли бути пов’язані з позицією Тіни Кароль. Раніше режисер Олег Боднарчук припускав, що саме Кароль могла вплинути на ситуацію.

"Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі… Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити", - поскаржилася Лорак.