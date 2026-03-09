ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Тіна Кароль різко відповіла зрадниці Лорак через звинувачення у "видавлюванні" зі сцени

12:11 09.03.2026 Пн
3 хв
Українська співачка не стримала емоцій під час концерту
aimg Катерина Собкова
Тіна Кароль різко відповіла зрадниці Лорак через звинувачення у "видавлюванні" зі сцени Тіна Кароль та Ані Лорак (колаж: РБК-Україна)

Українська співачка Тіна Кароль під час концерту в Одесі різко відповіла Ані Лорак. Остання звинуватила її у нібито перешкоджанні розвитку кар’єри в Україні та цькуванні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в Телеграм-каналі "Що ти знаєш про Бобула?".

Більше цікавого: Ані Лорак копіює українських артистів? Співачка потрапила у новий скандал

Тіна Кароль відповіла на закиди зрадниці Лорак про "видавлюванні" з української сцени

Під час виступу Тіна Кароль емоційно прокоментувала слова "колеги".

"Зробити вибір і йти прямо, знаєте, не обертаючись взагалі ніколи. Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну. Я дуже хотіла це сказати", - зазначила Кароль.

Артистка натякнула на неприйнятну для неї поведінку Лорак та засудила її позицію під час війни. Наприкінці Кароль зробила різкий жест у бік колеги, що ще більше підкреслило її незгоду.

Контекст і позиція Лорак

За словами Ані Лорак, її активні гастролі в Росії розпочалися після участі в "Євробаченні-2008", де вона представляла Україну. Співачка вважає, що її популярність могла викликати заздрість у колег.

"Це все збіглося після "Євробачення". У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей у Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який обрушився на мене, звичайно, викликав неприємні почуття у людей… І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу, і ми дізнаємося всю правду", - сказала Лорак в останньому інтервю.

Вона також розповіла, що опинилася перед вибором - залишитися в Україні чи продовжувати кар’єру в Росії.

"Я завоювала все, що можливо в цій країні. Треба рухатися далі, розвиватися. І тоді тобі просто кажуть: або ти повинен залишитися, або ми тебе перекриваємо", - зазначила вона.

Тіна Кароль різко відповіла зрадниці Лорак через звинувачення у &quot;видавлюванні&quot; зі сцениАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Претензії до Тіни Кароль

Лорак натякнула, що її проблеми з поверненням на українську сцену могли бути пов’язані з позицією Тіни Кароль. Раніше режисер Олег Боднарчук припускав, що саме Кароль могла вплинути на ситуацію.

"Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі… Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити", - поскаржилася Лорак.

Вас також може зацікавити:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ані Лорак Тіна Кароль Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС