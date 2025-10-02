Не тільки "Динамо" й "Шахтар": скільки українців зіграють у Лізі конференцій

Ліга конференцій – єдиний євротурнір сезону-2025/26, в основному раунді якого беруть участь українські клуби. Більш того, тут підібралась найбільша кількість учасників з вітчизняними легіонерами у складах.
Хто з українських футболістів зіграє в основному етапі ЛК – розповідає РБК-Україна.
Сьогодні на старт турніру, окрім футболістів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", вийдуть ще семеро виконавців, з п'яти європейський клубів.
Українські легіонери в Лізі конференцій-2025/26
"Слован" (Словаччина)
"Університатя" (Румунія)
"Страсбур" (Франція)
"Ракув" (Польща)
"Дріта" (Косово)
Найдосвідченішим з цього списку є Соболь, за плечима якого 28 матчів за збірну України та участь у фінальному етапі Євро-2020.
Данило Ігнатенко (фото: instagram.com/danyaignatenkoo97)
П'ять матчів за національну команду зіграв Ігнатенко. Він у словацькому "Словані" вже другий сезон – минулого року навіть грав у основному раунді ЛЧ. Цьогоріч до нього приєднався Кухаревич – після невдалих спроб закріпитися в клубах Франції, Англії та Шотландії.
Один матч за збірну зіграв Кочергін, який виступає в польському "Ракуві" з 2022 року.
Ісенко та Романчук поповнили румунську "Університатю" цього літа. Перший прийшов з полтавської "Ворскли", другий з криворізького "Кривбаса".
Також влітку до косовської "Дріти" перейшов з "Олександрії" Денис Костишин – син теперішнього тренера ковалівського "Колоса" Руслана Костишина.
Цікаво, що жодна з команд українських легіонерів не зіграє з "Динамо" чи "Шахтарем" в основному раунді ЛК – так вирішив жереб.
Ліга конференцій, 1-й тур, розклад матчів
19:45
22:00
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.
