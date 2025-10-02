Клуби Довбика та Зінченка у Лізі Європи: час і трансляції онлайн

Окрім старту основного раунду Ліги конференцій, сьогодні в Європі пройдуть також матчі 2-го туру Ліги Європи. В них зокрема зіграють й два клуби українських легіонерів.

Довбик пригадав, як забивати

У перший ігровий слот – о 19:45 за Києвом, буде зіграно дев'ять поєдинків. У цей час італійська "Рома" Артема Довбика вдома зустрінеться з французьким "Ліллем", у складі якої виступає екс-форвард "Арсенала", "Челсі" та збірної Франції Олів'є Жиру.

У першому турі "Рома" грала також з французами – перемогла на виїзді "Ніццу" (2:1). Український форвард вийшов у стартовому складі, зіграв 69 хвилин та отримав найгіршу оцінку в команді – через низьку активність в атаці та велику кількість втрат м'яча.

Проте, вже в наступній грі, в рамках Серії А, він відзначився першим голом у сезоні-2025/26. Українець відкрив рахунок у матчі з "Вероною", яку "Рома" перемогла з рахунком 2:0.

Довбик перервав "суху" серію, що тривала з травня. Востаннє українець відзначався у грі з "Фіорентиною" ще в минулому сезоні. Після чого провів п'ять матчів без забитих м'ячів.

Зінченко не допоможе "Ноттінгему"

Свій матч у четвер зіграє й інший клуб Ліги Європи, в складі якого є вітчизняний легіонер. Англійський "Ноттінгем" Олександра Зінченка, після гостьової нічиєї на старті з іспанським "Бетісом" (2:2), вдома прийме данський "Мідтьюланд".

Український захисник не допоможе своїй команді через травму приводного м'яза, отриману 28 вересня у матчі Прем'єр-ліги проти "Сандерленда" (0:1). Не виключено, що пошкодження також завадить йому зіграти в складі збірної України відбіркові матчі ЧС-2026 – проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).

Ліга Європи, розклад матчів 2 жовтня

19:45

"Рома" (Італія) – "Лілль" (Франція)

"Болонья" (Італія) – "Фрайбург" (Німеччина)

"Бранн" (Норвегія) – "Утрехт" (Нідерланди)

"Вікторія" (Чехія) – "Мальме" (Швеція)

"Лудогорець" (Болгарія) – "Бетіс" (Іспанія)

"Панатінаїкос" (Греція) – "Гоу Ехед Іглз" (Нідерланди)

"Селтік" (Шотландія) – "Брага" (Португалія)

ФКСБ (Румунія) – "Янг Бойз" (Швейцарія)

"Фенербахче" (Туреччина) – "Ніцца" (Франція)

22:00

"Ноттінгем Форест" (Англія) – "Мідтьюлланд" (Данія)

"Базель" (Швейцарія) – "Штутгарт" (Німеччина)

"Генк" (Бельгія) – "Ференцварош" (Угорщина)

"Ліон" (Франція) – "Зальцбург" (Австрія)

"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Порту" (Португалія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

"Сельта" (Іспанія) – ПАОК (Греція)

"Фейєнорд" (Нідерланди) – "Астон Вілла" (Англія)

"Штурм" (Австрія) – "Рейнджерс" (Шотландія)

Де дивитися ЛЄ

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.