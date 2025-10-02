Клуби Довбика та Зінченка у Лізі Європи: час і трансляції онлайн
Окрім старту основного раунду Ліги конференцій, сьогодні в Європі пройдуть також матчі 2-го туру Ліги Європи. В них зокрема зіграють й два клуби українських легіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Довбик пригадав, як забивати
У перший ігровий слот – о 19:45 за Києвом, буде зіграно дев'ять поєдинків. У цей час італійська "Рома" Артема Довбика вдома зустрінеться з французьким "Ліллем", у складі якої виступає екс-форвард "Арсенала", "Челсі" та збірної Франції Олів'є Жиру.
У першому турі "Рома" грала також з французами – перемогла на виїзді "Ніццу" (2:1). Український форвард вийшов у стартовому складі, зіграв 69 хвилин та отримав найгіршу оцінку в команді – через низьку активність в атаці та велику кількість втрат м'яча.
Проте, вже в наступній грі, в рамках Серії А, він відзначився першим голом у сезоні-2025/26. Українець відкрив рахунок у матчі з "Вероною", яку "Рома" перемогла з рахунком 2:0.
Довбик перервав "суху" серію, що тривала з травня. Востаннє українець відзначався у грі з "Фіорентиною" ще в минулому сезоні. Після чого провів п'ять матчів без забитих м'ячів.
Зінченко не допоможе "Ноттінгему"
Свій матч у четвер зіграє й інший клуб Ліги Європи, в складі якого є вітчизняний легіонер. Англійський "Ноттінгем" Олександра Зінченка, після гостьової нічиєї на старті з іспанським "Бетісом" (2:2), вдома прийме данський "Мідтьюланд".
Український захисник не допоможе своїй команді через травму приводного м'яза, отриману 28 вересня у матчі Прем'єр-ліги проти "Сандерленда" (0:1). Не виключено, що пошкодження також завадить йому зіграти в складі збірної України відбіркові матчі ЧС-2026 – проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).
Ліга Європи, розклад матчів 2 жовтня
19:45
- "Рома" (Італія) – "Лілль" (Франція)
- "Болонья" (Італія) – "Фрайбург" (Німеччина)
- "Бранн" (Норвегія) – "Утрехт" (Нідерланди)
- "Вікторія" (Чехія) – "Мальме" (Швеція)
- "Лудогорець" (Болгарія) – "Бетіс" (Іспанія)
- "Панатінаїкос" (Греція) – "Гоу Ехед Іглз" (Нідерланди)
- "Селтік" (Шотландія) – "Брага" (Португалія)
- ФКСБ (Румунія) – "Янг Бойз" (Швейцарія)
- "Фенербахче" (Туреччина) – "Ніцца" (Франція)
22:00
- "Ноттінгем Форест" (Англія) – "Мідтьюлланд" (Данія)
- "Базель" (Швейцарія) – "Штутгарт" (Німеччина)
- "Генк" (Бельгія) – "Ференцварош" (Угорщина)
- "Ліон" (Франція) – "Зальцбург" (Австрія)
- "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Динамо" Загреб (Хорватія)
- "Порту" (Португалія) – "Црвена Звезда" (Сербія)
- "Сельта" (Іспанія) – ПАОК (Греція)
- "Фейєнорд" (Нідерланди) – "Астон Вілла" (Англія)
- "Штурм" (Австрія) – "Рейнджерс" (Шотландія)
Де дивитися ЛЄ
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.
