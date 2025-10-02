Не только "Динамо" и "Шахтер": сколько украинцев сыграют в Лиге конференций

Лига конференций - единственный евротурнир сезона-2025/26, в основном раунде которого участвуют украинские клубы. Более того, здесь подобралось наибольшее количество участников с отечественными легионерами в составах.
Кто из украинских футболистов сыграет в основном этапе ЛК - рассказывает РБК-Украина.
Сегодня на старт турнира, кроме футболистов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", выйдут еще семь исполнителей, из пяти европейский клубов.
Украинские легионеры в Лиге конференций-2025/26
"Слован" (Словакия)
"Университатя" (Румыния)
"Страсбур" (Франция)
"Ракув" (Польша)
"Дрита" (Косово)
Самым опытным из этого списка является Соболь, за плечами которого 28 матчей за сборную Украины и участие в финальном этапе Евро-2020.
Даниил Игнатенко (фото: instagram.com/danyaignatenkoo97)
Пять матчей за национальную команду сыграл Игнатенко. Он в словацком "Словане" уже второй сезон - в прошлом году даже играл в основном раунде ЛЧ. В этом году к нему присоединился Кухаревич - после неудачных попыток закрепиться в клубах Франции, Англии и Шотландии.
Один матч за сборную сыграл Кочергин, выступающий в польском "Ракуве" с 2022 года.
Исенко и Романчук пополнили румынскую "Университатю" этим летом. Первый пришел из полтавской "Ворсклы", второй из криворожского "Кривбасса".
Также летом в косовскую "Дриту" перешел из "Александрии" Денис Костышин - сын нынешнего тренера ковалевского "Колоса" Руслана Костышина.
Интересно, что ни одна из команд украинских легионеров не сыграет с "Динамо" или "Шахтером" в основном раунде ЛК - так решил жребий.
Лига конференций, 1-й тур, расписание матчей
19:45
22:00
В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.
Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.
