Не только "Динамо" и "Шахтер": сколько украинцев сыграют в Лиге конференций

Украинская география в Лиге конференций

Сегодня на старт турнира, кроме футболистов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", выйдут еще семь исполнителей, из пяти европейский клубов.

Украинские легионеры в Лиге конференций-2025/26

"Слован" (Словакия)

Даниил Игнатенко - полузащитник, 28 лет

Николай Кухаревич - нападающий, 24 года

"Университатя" (Румыния)

Павел Исенко - вратарь, 22 года

Александр Романчук - защитник, 25 лет

"Страсбур" (Франция)

Эдуард Соболь - защитник, 30 лет

"Ракув" (Польша)

Владислав Кочергин - полузащитник, 29 лет

"Дрита" (Косово)

Денис Костышин - полузащитник, 28 лет

Самым опытным из этого списка является Соболь, за плечами которого 28 матчей за сборную Украины и участие в финальном этапе Евро-2020.

Даниил Игнатенко (фото: instagram.com/danyaignatenkoo97)

Пять матчей за национальную команду сыграл Игнатенко. Он в словацком "Словане" уже второй сезон - в прошлом году даже играл в основном раунде ЛЧ. В этом году к нему присоединился Кухаревич - после неудачных попыток закрепиться в клубах Франции, Англии и Шотландии.

Один матч за сборную сыграл Кочергин, выступающий в польском "Ракуве" с 2022 года.

Исенко и Романчук пополнили румынскую "Университатю" этим летом. Первый пришел из полтавской "Ворсклы", второй из криворожского "Кривбасса".

Также летом в косовскую "Дриту" перешел из "Александрии" Денис Костышин - сын нынешнего тренера ковалевского "Колоса" Руслана Костышина.

Интересно, что ни одна из команд украинских легионеров не сыграет с "Динамо" или "Шахтером" в основном раунде ЛК - так решил жребий.

Лига конференций, 1-й тур, расписание матчей

19:45

"Динамо (Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"КуПС" (Финляндия) - "Дрита" (Косово)

"Лех" (Польша) - "Рапид" Австрия

"Лозанна" (Швейцария) - "Брейдаблик" (Исландия)

"Ноа" (Армения) - "Риека" (Хорватия)

"Омония" (Кипр) - "Майнц" (Германия)

"Райо Вальекано" (Испания) - "Шкендия" (Северная Македония)

"Ягеллония" (Польша) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)

22:00

"Абердин" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)

АЕК Ларнака (Кипр) - АЗ (Нидерланды)

"Легия" (Польша) - "Самсунспор" (Турция)

"Ракув" (Польша) - "Университатя" (Румыния)

"Слован" (Словакия) - "Страсбур" (Франция)

"Спарта" (Чехия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)

"Фиорентина" (Италия) - "Сигма" (Чехия)

"Целье" (Словения) - АЕК Афины (Греция)

"Шелбурн" (Ирландия) - "Геккен" (Швеция)

Где смотреть ЛК

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.