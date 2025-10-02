Не тільки "Динамо" й "Шахтар": скільки українців зіграють у Лізі конференцій

Ліга конференцій – єдиний євротурнір сезону-2025/26, в основному раунді якого беруть участь українські клуби. Більш того, тут підібралась найбільша кількість учасників з вітчизняними легіонерами у складах.

Хто з українських футболістів зіграє в основному етапі ЛК – розповідає РБК-Україна .

Українська географія у Лізі конференцій

Сьогодні на старт турніру, окрім футболістів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", вийдуть ще семеро виконавців, з п'яти європейський клубів.

Українські легіонери в Лізі конференцій-2025/26

"Слован" (Словаччина)

Данило Ігнатенко – півзахисник, 28 років

Микола Кухаревич – нападник, 24 роки

"Університатя" (Румунія)

Павло Ісенко – воротар, 22 роки

Олександр Романчук – захисник, 25 років

"Страсбур" (Франція)

Едуард Соболь – захисник, 30 років

"Ракув" (Польща)

Владислав Кочергін – півзахисник, 29 років

"Дріта" (Косово)

Денис Костишин – півзахисник, 28 років

Найдосвідченішим з цього списку є Соболь, за плечима якого 28 матчів за збірну України та участь у фінальному етапі Євро-2020.

Данило Ігнатенко (фото: instagram.com/danyaignatenkoo97)

П'ять матчів за національну команду зіграв Ігнатенко. Він у словацькому "Словані" вже другий сезон – минулого року навіть грав у основному раунді ЛЧ. Цьогоріч до нього приєднався Кухаревич – після невдалих спроб закріпитися в клубах Франції, Англії та Шотландії.

Один матч за збірну зіграв Кочергін, який виступає в польському "Ракуві" з 2022 року.

Ісенко та Романчук поповнили румунську "Університатю" цього літа. Перший прийшов з полтавської "Ворскли", другий з криворізького "Кривбаса".

Також влітку до косовської "Дріти" перейшов з "Олександрії" Денис Костишин – син теперішнього тренера ковалівського "Колоса" Руслана Костишина.

Цікаво, що жодна з команд українських легіонерів не зіграє з "Динамо" чи "Шахтарем" в основному раунді ЛК – так вирішив жереб.

Ліга конференцій, 1-й тур, розклад матчів

19:45

"Динамо (Україна) – "Кристал Пелас" (Англія)

"Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

"КуПС" (Фінляндія) – "Дріта" (Косово)

"Лех" (Польща) – "Рапід" Австрія

"Лозанна" (Швейцарія) – "Брейдаблік" (Ісландія)

"Ноа" (Вірменія) – "Рієка" (Хорватія)

"Омонія" (Кіпр) – "Майнц" (Німеччина)

"Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Шкендія" (Північна Македонія)

"Ягеллонія" (Польща) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

22:00

"Абердін" (Шотландія) – "Шахтар" (Україна)

АЕК Ларнака (Кіпр) – АЗ (Нідерланди)

"Легія" (Польща) – "Самсунспор" (Туреччина)

"Ракув" (Польща) – "Університатя" (Румунія)

"Слован" (Словаччина) – "Страсбур" (Франція)

"Спарта" (Чехія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)

"Фіорентина" (Італія) – "Сігма" (Чехія)

"Цельє" (Словенія) – АЕК Афіни (Греція)

"Шелбурн" (Ірландія) – "Геккен" (Швеція)

Де дивитися ЛК

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.