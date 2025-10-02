ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Не тільки "Динамо" й "Шахтар": скільки українців зіграють у Лізі конференцій

Четвер 02 жовтня 2025 16:32
UA EN RU
Не тільки "Динамо" й "Шахтар": скільки українців зіграють у Лізі конференцій Фото: Екс-гравець збірної України Едуард Соболь зіграє в ЛК за французький "Страсбур" (instagram.com/clubbrugge)
Автор: Андрій Костенко

Ліга конференцій – єдиний євротурнір сезону-2025/26, в основному раунді якого беруть участь українські клуби. Більш того, тут підібралась найбільша кількість учасників з вітчизняними легіонерами у складах.

Хто з українських футболістів зіграє в основному етапі ЛК – розповідає РБК-Україна.

Українська географія у Лізі конференцій

Сьогодні на старт турніру, окрім футболістів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", вийдуть ще семеро виконавців, з п'яти європейський клубів.

Українські легіонери в Лізі конференцій-2025/26

"Слован" (Словаччина)

  • Данило Ігнатенко – півзахисник, 28 років
  • Микола Кухаревич – нападник, 24 роки

"Університатя" (Румунія)

  • Павло Ісенко – воротар, 22 роки
  • Олександр Романчук – захисник, 25 років

"Страсбур" (Франція)

  • Едуард Соболь – захисник, 30 років

"Ракув" (Польща)

  • Владислав Кочергін – півзахисник, 29 років

"Дріта" (Косово)

  • Денис Костишин – півзахисник, 28 років

Найдосвідченішим з цього списку є Соболь, за плечима якого 28 матчів за збірну України та участь у фінальному етапі Євро-2020.

Не тільки &quot;Динамо&quot; й &quot;Шахтар&quot;: скільки українців зіграють у Лізі конференцій

Данило Ігнатенко (фото: instagram.com/danyaignatenkoo97)

П'ять матчів за національну команду зіграв Ігнатенко. Він у словацькому "Словані" вже другий сезон – минулого року навіть грав у основному раунді ЛЧ. Цьогоріч до нього приєднався Кухаревич – після невдалих спроб закріпитися в клубах Франції, Англії та Шотландії.

Один матч за збірну зіграв Кочергін, який виступає в польському "Ракуві" з 2022 року.

Ісенко та Романчук поповнили румунську "Університатю" цього літа. Перший прийшов з полтавської "Ворскли", другий з криворізького "Кривбаса".

Також влітку до косовської "Дріти" перейшов з "Олександрії" Денис Костишин – син теперішнього тренера ковалівського "Колоса" Руслана Костишина.

Цікаво, що жодна з команд українських легіонерів не зіграє з "Динамо" чи "Шахтарем" в основному раунді ЛК – так вирішив жереб.

Ліга конференцій, 1-й тур, розклад матчів

19:45

  • "Динамо (Україна) – "Кристал Пелас" (Англія)
  • "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
  • "КуПС" (Фінляндія) – "Дріта" (Косово)
  • "Лех" (Польща) – "Рапід" Австрія
  • "Лозанна" (Швейцарія) – "Брейдаблік" (Ісландія)
  • "Ноа" (Вірменія) – "Рієка" (Хорватія)
  • "Омонія" (Кіпр) – "Майнц" (Німеччина)
  • "Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Шкендія" (Північна Македонія)
  • "Ягеллонія" (Польща) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

22:00

  • "Абердін" (Шотландія) – "Шахтар" (Україна)
  • АЕК Ларнака (Кіпр) – АЗ (Нідерланди)
  • "Легія" (Польща) – "Самсунспор" (Туреччина)
  • "Ракув" (Польща) – "Університатя" (Румунія)
  • "Слован" (Словаччина) – "Страсбур" (Франція)
  • "Спарта" (Чехія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)
  • "Фіорентина" (Італія) – "Сігма" (Чехія)
  • "Цельє" (Словенія) – АЕК Афіни (Греція)
  • "Шелбурн" (Ірландія) – "Геккен" (Швеція)

Де дивитися ЛК

В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.

Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.

Раніше розповіли, з ким клуби Довбика та Зінченка зіграють в 2 турі Ліги Європи.

Також читайте, як французи оцінили гру Забарного проти "Барселони".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Динамо Шахтар
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим