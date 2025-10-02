Не тільки "Динамо" й "Шахтар": скільки українців зіграють у Лізі конференцій
Ліга конференцій – єдиний євротурнір сезону-2025/26, в основному раунді якого беруть участь українські клуби. Більш того, тут підібралась найбільша кількість учасників з вітчизняними легіонерами у складах.
Хто з українських футболістів зіграє в основному етапі ЛК – розповідає РБК-Україна.
Українська географія у Лізі конференцій
Сьогодні на старт турніру, окрім футболістів київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", вийдуть ще семеро виконавців, з п'яти європейський клубів.
Українські легіонери в Лізі конференцій-2025/26
"Слован" (Словаччина)
- Данило Ігнатенко – півзахисник, 28 років
- Микола Кухаревич – нападник, 24 роки
"Університатя" (Румунія)
- Павло Ісенко – воротар, 22 роки
- Олександр Романчук – захисник, 25 років
"Страсбур" (Франція)
- Едуард Соболь – захисник, 30 років
"Ракув" (Польща)
- Владислав Кочергін – півзахисник, 29 років
"Дріта" (Косово)
- Денис Костишин – півзахисник, 28 років
Найдосвідченішим з цього списку є Соболь, за плечима якого 28 матчів за збірну України та участь у фінальному етапі Євро-2020.
Данило Ігнатенко (фото: instagram.com/danyaignatenkoo97)
П'ять матчів за національну команду зіграв Ігнатенко. Він у словацькому "Словані" вже другий сезон – минулого року навіть грав у основному раунді ЛЧ. Цьогоріч до нього приєднався Кухаревич – після невдалих спроб закріпитися в клубах Франції, Англії та Шотландії.
Один матч за збірну зіграв Кочергін, який виступає в польському "Ракуві" з 2022 року.
Ісенко та Романчук поповнили румунську "Університатю" цього літа. Перший прийшов з полтавської "Ворскли", другий з криворізького "Кривбаса".
Також влітку до косовської "Дріти" перейшов з "Олександрії" Денис Костишин – син теперішнього тренера ковалівського "Колоса" Руслана Костишина.
Цікаво, що жодна з команд українських легіонерів не зіграє з "Динамо" чи "Шахтарем" в основному раунді ЛК – так вирішив жереб.
Ліга конференцій, 1-й тур, розклад матчів
19:45
- "Динамо (Україна) – "Кристал Пелас" (Англія)
- "Зріньскі" (Боснія і Герцеговина) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
- "КуПС" (Фінляндія) – "Дріта" (Косово)
- "Лех" (Польща) – "Рапід" Австрія
- "Лозанна" (Швейцарія) – "Брейдаблік" (Ісландія)
- "Ноа" (Вірменія) – "Рієка" (Хорватія)
- "Омонія" (Кіпр) – "Майнц" (Німеччина)
- "Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Шкендія" (Північна Македонія)
- "Ягеллонія" (Польща) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)
22:00
- "Абердін" (Шотландія) – "Шахтар" (Україна)
- АЕК Ларнака (Кіпр) – АЗ (Нідерланди)
- "Легія" (Польща) – "Самсунспор" (Туреччина)
- "Ракув" (Польща) – "Університатя" (Румунія)
- "Слован" (Словаччина) – "Страсбур" (Франція)
- "Спарта" (Чехія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)
- "Фіорентина" (Італія) – "Сігма" (Чехія)
- "Цельє" (Словенія) – АЕК Афіни (Греція)
- "Шелбурн" (Ірландія) – "Геккен" (Швеція)
Де дивитися ЛК
В Україні офіційним транслятором турніру залишається онлайн-платформа MEGOGO, яка володіє правами на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій щонайменше до 2027 року.
Перегляд доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S.
Раніше розповіли, з ким клуби Довбика та Зінченка зіграють в 2 турі Ліги Європи.
Також читайте, як французи оцінили гру Забарного проти "Барселони".