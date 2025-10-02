ua en ru
Не только "Динамо" и "Шахтер": сколько украинцев сыграют в Лиге конференций

Четверг 02 октября 2025 16:32
UA EN RU
Не только "Динамо" и "Шахтер": сколько украинцев сыграют в Лиге конференций Фото: Экс-игрок сборной Украины Эдуард Соболь сыграет в ЛК за французский "Страсбур" (instagram.com/clubbrugge)
Автор: Андрей Костенко

Лига конференций - единственный евротурнир сезона-2025/26, в основном раунде которого участвуют украинские клубы. Более того, здесь подобралось наибольшее количество участников с отечественными легионерами в составах.

Кто из украинских футболистов сыграет в основном этапе ЛК - рассказывает РБК-Украина.

Украинская география в Лиге конференций

Сегодня на старт турнира, кроме футболистов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", выйдут еще семь исполнителей, из пяти европейский клубов.

Украинские легионеры в Лиге конференций-2025/26

"Слован" (Словакия)

  • Даниил Игнатенко - полузащитник, 28 лет
  • Николай Кухаревич - нападающий, 24 года

"Университатя" (Румыния)

  • Павел Исенко - вратарь, 22 года
  • Александр Романчук - защитник, 25 лет

"Страсбур" (Франция)

  • Эдуард Соболь - защитник, 30 лет

"Ракув" (Польша)

  • Владислав Кочергин - полузащитник, 29 лет

"Дрита" (Косово)

  • Денис Костышин - полузащитник, 28 лет

Самым опытным из этого списка является Соболь, за плечами которого 28 матчей за сборную Украины и участие в финальном этапе Евро-2020.

Не только &quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot;: сколько украинцев сыграют в Лиге конференций

Даниил Игнатенко (фото: instagram.com/danyaignatenkoo97)

Пять матчей за национальную команду сыграл Игнатенко. Он в словацком "Словане" уже второй сезон - в прошлом году даже играл в основном раунде ЛЧ. В этом году к нему присоединился Кухаревич - после неудачных попыток закрепиться в клубах Франции, Англии и Шотландии.

Один матч за сборную сыграл Кочергин, выступающий в польском "Ракуве" с 2022 года.

Исенко и Романчук пополнили румынскую "Университатю" этим летом. Первый пришел из полтавской "Ворсклы", второй из криворожского "Кривбасса".

Также летом в косовскую "Дриту" перешел из "Александрии" Денис Костышин - сын нынешнего тренера ковалевского "Колоса" Руслана Костышина.

Интересно, что ни одна из команд украинских легионеров не сыграет с "Динамо" или "Шахтером" в основном раунде ЛК - так решил жребий.

Лига конференций, 1-й тур, расписание матчей

19:45

  • "Динамо (Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия)
  • "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
  • "КуПС" (Финляндия) - "Дрита" (Косово)
  • "Лех" (Польша) - "Рапид" Австрия
  • "Лозанна" (Швейцария) - "Брейдаблик" (Исландия)
  • "Ноа" (Армения) - "Риека" (Хорватия)
  • "Омония" (Кипр) - "Майнц" (Германия)
  • "Райо Вальекано" (Испания) - "Шкендия" (Северная Македония)
  • "Ягеллония" (Польша) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)

22:00

  • "Абердин" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)
  • АЕК Ларнака (Кипр) - АЗ (Нидерланды)
  • "Легия" (Польша) - "Самсунспор" (Турция)
  • "Ракув" (Польша) - "Университатя" (Румыния)
  • "Слован" (Словакия) - "Страсбур" (Франция)
  • "Спарта" (Чехия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия)
  • "Фиорентина" (Италия) - "Сигма" (Чехия)
  • "Целье" (Словения) - АЕК Афины (Греция)
  • "Шелбурн" (Ирландия) - "Геккен" (Швеция)

Где смотреть ЛК

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S.

Ранее рассказали, с кем клубы Довбика и Зинченко сыграют во 2 туре Лиги Европы.

Также читайте, как французы оценили игру Забарного против "Барселоны".

